El PSIB, dispuesto a abstenerse en el techo de gasto si el PP frena la derogación de la ley de memoria democrática

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha afirmado que si el PP se abstiene en la enmienda a la totalidad presentada por la oposición a la reforma de Vox para derogar la ley de memoria democrática, los socialistas estarán "dispuestos a hablar" para abstenerse en la aprobación del techo de gasto.

Así se ha expresado el socialista este lunes en declaraciones a los medios después de reunirse con el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, para tratar el techo de gasto.

"Si el socio es Vox, no se puede esperar del Partido Socialista una situación que no sea el voto en contra", subrayado, remarcando que el PSIB "no jugará a una geometría variable".

