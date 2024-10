Camps cree que su regreso a la política es "cuestión de tiempo" y ha comunicado su deseo a Feijóo

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) ha afirmado que su regreso a la política es "cuestión de tiempo", y ha lamentado textualmente haber sido perseguido por la Fiscalía durante 15 años.

"En estos momentos existen problemas mucho más graves que mi vuelta a la primera línea política, pero en cualquier caso es mi ilusión, es mi vocación", ha afirmado en una entrevista de este lunes en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

Ha asegurado que ha comunicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su intención de volver a la primera línea, si bien ha apuntado que no será como candidato a la Generalitat y que de momento "es cuestión de esperar con toda la tranquilidad y todo el tiempo del mundo".

PERSECUCIÓN

Camps ha denunciado haber sido "perseguido absoluta y permanentemente" desde hace 15 años por una Fiscalía Anticorrupción que, a su juicio, solo busca cuestiones políticas, no la verdad.

"No es moral, no es honesto, no es honorable, carece de sentido. Desde el punto de vista de la defensa de los intereses de lo que corresponde al Ministerio Público, no están trabajando en lo que corresponde", ha reprochado.

"DIFERENCIA" CON PUIGDEMONT Y SÁNCHEZ

Sobre su caso, ha señalado las diferencias que ve entre él y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien ha acusado de marcharse a Bélgica para escapar de la justicia: "Se largó a Waterloo y ahí está. Va y viene cuando quiere, pero ahí está. Por tanto, él no fue a los tribunales como yo. Y el resto de los compañeros de todo este lío han sido indultados o amnistiados".

Y sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado: "He contestado permanente y constantemente, como no puede ser de otra manera, a los requerimientos de los jueces y a sus preguntas. Yo nunca me he puesto tras un parapeto diciendo no le voy a contestar esas preguntas, algo que sí ha hecho Sánchez".