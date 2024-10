Albares insiste ante su homólogo británico en "la importancia de alcanzar ya" un acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este lunes en Luxemburgo con su homólogo británico, David Lammy, ante quien ha insistido en "la importancia de alcanzar ya" un acuerdo sobre Gibraltar que regule la relación del Peñón con la UE.

"Queremos las mejores relaciones entre la UE y el Reino Unido", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en la red social X. Según ha precisado, ha trasladado a Lammy "la importancia de alcanzar ya el acuerdo generoso y equilibrado que ha ofrecido España en relación a Gibraltar".

El encuentro, el tercero de carácter bilateral entre ambos, se ha producido en los márgenes del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, celebrado en Luxemburgo, al que se ha invitado a Lammy, y se produce tras una semana de cruce de declaraciones entre Albares y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, reclamando a la parte contraria que acepte su propuesta de acuerdo.

Desde Exteriores no han querido dar más detalles sobre lo discutido por los dos ministros. Ambos mantuvieron su última bilateral el pasado 16 de septiembre, de la que salió el anuncio de una reunión en Bruselas en la que también participaron el 19 de septiembre el vicepresidente de la Comisión encargado este asunto, Maros Sefcovic, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Entonces, como en las dos citas anteriores bajo este formato, se constataron avances pero no se cerró el acuerdo que negocia la Comisión Europea, en nombre de los Veintisiete, y Reino Unido desde hace tres años sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja entre Londres y Madrid y que prevé, en última instancia, la supresió de la Verja y la entrada de Gibraltar en Schengen.

LONDRES DEBE "DAR EL SÍ DE UNA VEZ POR TODAS" A su llegada a la reunión en Luxemburgo, Albares había adelantado que iba a recordar a su homólogo británico que para que haya un "acercamiento total con la UE", "es importante que de una vez por todas Reino Unido dé el sí a ese acuerdo generoso, equilibrado, bueno para todas las partes que España ha puesto encima de la mesa" hace mucho tiempo.

"Queremos la relación más estrecha posible entre Reino Unido y la UE (...) pero evidentemente hay que resolver esta situación en relación a Gibraltar", ha subrayado, recordando que el Acuerdo de Retirada por el que se hizo efectivo el Brexit incluye un acuerdo específico sobre el Peñón que regule su relación con el bloque.

A juicio de Albares, "no existe ningún motivo para que Reino Unido no dé ya su sí a este acuerdo". Sin ese sí, ha advertido, "no comprenderíamos un acercamiento a la UE cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo, el espacio Schengen y la Unión Aduanera".