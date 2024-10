La presidenta de la FEMP pide una reunión con Sánchez y le afea haber "elegido independentismo frente a municipalismo"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha señalado que el Gobierno no convoca la Comisión Nacional de Administración Local en la que se decide la financiación local, "no hay manera", por lo que ha anunciado que va a pedir una reunión personal con el presidente Pedro Sánchez, "que ha elegido independentismo frente a municipalismo".

En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), García-Pelayo ha recordado que en la junta de gobierno de la FEMP se trasladó un acuerdo de declaración institucional en la que se pedía que todos los partidos políticos que forman parte acordaran reclamarle al Gobierno de España lo que ya en la asamblea de la FEMP, en la constituyente, se aprobó, que era una financiación justa.

"Cuando en la declaración institucional incluimos nuestro rechazo al concierto catalán, el resto de grupos políticos se negó a firmar esa declaración institucional", ha señalado la presidenta, que lo ha achacado a que "apoyan que haya un concierto específico para Cataluña". Esta situación provocó que la declaración institucional no saliera, aunque según ha explicado, se ha intentado que en la Comisión de Hacienda se negociara una nueva declaración institucional que tampoco ha sido posible.

García-Pelayo ha señalado que como presidenta de la FEMP su obligación es "buscar el consenso", pero "también como presidenta de todos los ayuntamientos españoles es defender lo mejor para los ayuntamientos, y lo mejor es una financiación justa".

A su juicio, "lo grave que es que en todo este escenario el Gobierno de España no nos quiere escuchar" y "no hay manera de que convoquen la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se decide la financiación local". "Incluso han llegado a decir que esa comisión ya no vale para nada y que se van a crear grupos de trabajo, que significa ganar tiempo y al final no resolver nada y quedarnos sin financiación", ha añadido.

"No vamos a admitir tomaduras de pelo bajo ningún concepto" y como "evidentemente que los ministros económicos no sirven a los ayuntamientos españoles, voy a pedir como presidenta de la FEMP una reunión personal al presidente Sánchez", ha anunciado García-Pelayo, que ha admitido que no sabe si servirá o no, aunque va a "intentarlo hasa el final".

En este sentido, ha explicado que siempre, cuando se han recibido a los presidentes de las comunidades autónomas, en último lugar, se recibía también al presidente de la FEMP, pero "ahora ya el presidente o presidenta de la FEMP es del PP y no es del PSOE y hay que despreciar a todos los ayuntamientos españoles del PP o del PSOE porque hay una presidenta de la FEMP del PP".

Además, ha añadido que "lo más grave es que antes la presidenta de la FEMP acudía a las conferencias sectoriales de los presidentes y ya no es invitada". "El Gobierno de España ha elegido el independentismo frente al municipalismo, desprecia a los ayuntamientos, pero lo grave es que está despreciando a los ciudadanos porque los alcaldes y alcaldesas representan a todos los ciudadanos españoles".

Asimismo, ha manifestado que "como alcaldesa de Jerez, nos sumamos a la rebelión de los alcaldes frente a una política económica que castiga a los ayuntamientos o que castiga a unos ayuntamientos y premia a otros ayuntamientos". "Pedro Sánchez ya va en caída libre, cada día además va más bajito, le pido que no nos arrastre en la caída a los ayuntamientos, que tenga un gesto, que pare y diga al menos a los ayuntamientos los voy a tratar bien".