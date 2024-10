Bendodo recuerda a Sánchez que tiene 72 horas para parar la "infamia" de ley que beneficia a etarras: "Está en su mano"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recordado que quedan "72 horas, tres días", para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pare la vergüenza" e "infamia" de la reforma sobre intercambio de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA; "está en su mano". "Todavía tiene tiempo de rectificar", retirándola, ha dicho.

"Sánchez, el PSOE, tiene tres días, tres días le quedan para parar una infamia", ha asegurado Bendodo, en una comparecencia en Málaga tras participar en una reunión con diputados y senadores, en referencia a dicha reforma que se vota en el Senado el próximo lunes, día 14.

Así, ha considerado que el presidente del Ejecutivo "tiene que retirar la enmienda que ha colado por la puerta de atrás para que los presos de ETA salgan antes de la cárcel", entre ellos, ha precisado, el asesino del concejal malagueño José María Martín Carpena, "que ya saldrá en breve".

"Tiene tres días para rectificar y retirar, como decía, esa enmienda que va a poner a más de 40 etarras en la calle. Una reforma legal que ha tratado de colar el PSOE por la puerta de atrás", ha incidido Bendodo, quien ha rechazado el argumento de que sea para transponer una directiva europea ni "para reconducir y establecer mejores relaciones con el independentismo" en el País Vasco.

"No, no, esto es utilitarismo puro. El PSOE necesita los seis votos de Bildu para aprobar los presupuestos y para mantener a Sánchez sentado en el sillón de la Moncloa al precio que haya que pagar, y si el precio es arrastrar el buen nombre de España, la dignidad de las víctimas y perjudicar la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sánchez está dispuesto a hacerlo", ha lamentado.

Ha asegurado que "esto de los presos por presupuestos lo dijo Otegi": "Dijo que tenemos 200 presos en las cárceles, si para que salgan hay que aprobarles los presupuestos a Pedro Sánchez, pues le aprobamos los presupuestos a Pedro Sánchez". "Esto es una vergüenza", ha apostillado.

Según Bendodo, el presidente del Gobierno "ya no sé si va a pasar a la historia por ser el protagonista del mayor caso de corrupción de España, que será el caso que estamos viendo estos días, que apunta a él, al final todos los caminos conducirán a él, o pasará la historia por haber hecho esta ignominia, agresión, insulto al conjunto de los españoles, especialmente a las víctimas".

El dirigente del PP ha indicado que ETA lleva 13 años sin matar "no por obra y gracia de Zapatero, como han dicho alguna vez; no, Zapatero no ha hecho nada bueno que se le conozca o que se le recuerde. Esto es gracias a los esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, después de muchos años y muchas bajas en la lucha contra el terrorismo y contra ETA".

En este sentido, ha asegurado que "es cierto que ETA no mata, pero ETA manda más que nunca, hace las leyes: la de seguridad ciudadana, la de vivienda, las hacen los herederos de ETA, porque el Gobierno se lo permite, y eso no es lógico en un Estado de derecho como el nuestro".