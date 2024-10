Una cartelera de cine con nueve estrenos que lidera una mujer policía en 'La infiltrada"

Madrid, 10 oct (EFE).- 'La Infiltrada', historia real de una agente de policía de incógnito en el núcleo de un comando etarra, y 'Robot salvaje', una historia de animación sobre la maternidad, son las propuestas más destacadas de la cartelera de esta semana, donde también brilla el horror corporal de 'La sustancia', protagonizada por Demi Moore.

Una película basada en la labor de incógnito de Elena Tejada, una joven agente de policía que a finales de los 90 logró infiltrarse en el Comando Donosti de ETA bajo el alias de Aranzazu Berradre Marín. Durante un año, convivió con los terroristas sin que sospecharan de su verdadera identidad y consiguió abortar atentados contra jueces, políticos y policías.

Carolina Yuste y Luis Tosar protagonizan esta película dirigida por Arantxa Echevarría ('Carmen y Lola'), un thriller policíaco que reivindica la historia olvidada de esta agente, única mujer que logró infiltrarse en la banda terrorista a pesar de que fue subestimada por el machismo de la época.

Dreamworks, el estudio detrás de éxitos como 'Shrek', ofrece esta película en la que Lupita Nyong'o, Pedro Pascal y Mark Hamill forman parte del elenco de voces en versión original, y que en español cuenta con la participación de Macarena García ('La mesías') y Álvaro Morte ('La casa de papel').

Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, es la estrella de un show de aerobic. Acaba de cumplir 50 años y su productor Harvey (interpretado por Dennis Quaid) pone fin a su carrera por considerarla demasiado vieja para el trabajo. Asfixiada por las deudas, Sparkle decide probar un tratamiento rejuvenecedor, que provoca cambios horribles en su cuerpo.

Margaret Qualley ('Érase una vez en Hollywood') también participa en el elenco de esta producción británica dirigida por Coralie Fargeat ('Revenge'), ganadora del premio al mejor guion del Festival de Cannes de 2024 y nominada al premio del público del Festival de San Sebastián.

Sebastian Stan ('Capitán América: el soldado de invierno') interpreta a un joven Donald Trump en el inicio de su ascenso entre las esferas de poder en Nueva York, ayudado por el abogado Roy Cohn, encarnado por Jeremy Strong ('Succesion'), en el momento en que conoce a su mujer Ivana, interpretada por Maria Bakalova ('Borat, película film secuela').

El biopic, dirigido por Ali Abbasi ('The last of us') y escrito Gabriel Sherman ('La voz más alta') optó a la Palma de Oro del Festival de Cannes 2024.

Euros Lyn ('Doctor Who', 'Heartstopper') dirige esta comedia negra sobre una familia de vampiros que intentan vivir en el anonimato sin levantar sospechas, hasta que deben revelar a sus hijos adolescentes su verdadera naturaleza, en el momento en que empiezan a sucumbir a sus instintos naturales.

Kelly McDonald ('Trainspotting'), Damian Lewis ('Hermanos de Sangre') y Sophia Di Martino ('Loki') encabezan el reparto de esta adaptación de la novela del mismo nombre escrita en 2010 por Matt Haig.

El exitoso 'anime' sobre los jóvenes superhéroes alumnos de la academia U.A. High School, dedicada a enseñar a adolescentes a controlar sus poderes, vuelve al cine con su cuarta entrega. Deku, el protagonista y uno de los líderes del grupo, lucha junto con sus compañeros contra un villano que ha adoptado la identidad de su ídolo de la infancia y que amenaza con tiranizar a la humanidad.

Una joven, interpretada por Willa Fitzgerald ('Scream'), conoce a un hombre en un remoto pueblo norteamericano (Kyle Gallner, de 'Smile'), y terminan por alquilar una habitación en un motel de carretera donde llevan a cabo una sesión de rol sexual, en el que el hombre se hace pasar por un asesino en serie.

La noche deriva en una angustiosa persecución que deja un salvaje rastro de sangre a lo largo del metraje de este thriller dirigido y escrito por JT Mollner ('Ángeles y Forajidos').

El accidente que en 1995 sufrió Christopher Reeve, que lo postró para siempre en una silla de ruedas atado a un respirador artificial, es el origen de este documental, que centra su argumento en la adaptación de Reeve y su familia a las consecuencias de su estado y en la lucha del actor en mejorar las condiciones y la integración de las personas con discapacidad.

Ignasi y Ágata sufrieron el drama de la muerte de Pep a los 4 meses por una enfermedad del corazón. En este documental, cuentan su historia y cómo lograron superar el trauma del fallecimiento de su hijo, al que cuidaron en la UCI de un hospital. Un viaje emocional en el que se recogen testimonios de médicos y padres de niños en aquella UCI, tras rehacer su vida y esperar su tercer hijo. EFE