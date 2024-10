Torres no concreta su relación con Koldo y recuerda que él no ordenó comprar a la trama

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha concretado este jueves el alcance de su relación con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, que revela el informe de la UCO sobre el caso Koldo, y se ha limitado a recordar que él no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta.

En rueda de prensa en Moncloa para informar de la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de Navarra, María Chivite, el ministro ha evitado entrar en detalles sobre las nuevas revelaciones de la investigación de la Guardia Civil en las que aparece citado en su etapa como presidente de Canarias.

Así, se ha limitado a explicar que durante la pandemia el Ejecutivo de Canarias recibió a "distintas personas", que todas las ofertas de material se canalizaron por los técnicos del Servicio Canario de Salud, que eran los que decidían la contratación, y que él "nunca" dio órdenes para que se contratara con una u otra firma.

Respecto al polémico viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy García, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, no ha concretado si, como se desprende de mensajes que aparecen en el informe policial, fue consultado antes al presidente Pedro Sánchez.

Solo ha constatado que se había organizado una visita con ella, en el marco de la feria turística Fitur, "para agenda relacionada con empresas de Canarias" con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pero cuando se tuvo "conocimiento" de que habría sanciones europeas si entraba en España, se suspendió la agenda, las reuniones y se canceló la visita.

Ello al margen de que el avión donde se desplazaba la mandataria aterrizó en el aeropuerto de Barajas, pero sin que ella entrara en territorio nacional.

"Las visitas no se producen, las reuniones no se producen, la agenda prevista no se produce y por tanto se actúa respetando lo que es la normativa internacional", ha manifestado.

Respecto a la intermediación para el rescate de Air Europa tampoco ha hecho nuevas revelaciones y solo ha constatado que fue rescatada, junto a otras 30 más -todas por importe de 3.255 millones de euros- en un procedimiento "reglado" y supervisado por la Comisión Europea, que emitió un informe "concluyente" respeto a esta aerolínea al confirmar que su rescate se ajustaba a la ley.

También ha defendido el ministro cómo actuó el PSOE cuando tuvo conocimiento de la supuesta implicación del exmInistro Ábalos en la trama, al que expedientó, pidiendo su acta de diputado, además de solicitar una comisión de investigación.

Ello demuestra a su juicio que ante la supuesta corrupción el PSOE actúa con "tolerancia cero" y de manera inmediata. EFE