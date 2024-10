Santiago (Sumar) acusa al PP de hacer una "utilización vergonzosa de las víctimas" para "esconder sus incompetencias"

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acusado al PP de hacer una "utilización vergonzosa" de las víctimas del terrorismo para "esconder sus incompetencias o sus contradicciones jurídicas-políticas", al tiempo que ha remarcado que con la reforma legal que convalida penas "no se está hablando de ninguna reducción de ninguna condena". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Santiago se ha pronunciado de este modo en relación a la polémica suscitada por la reforma de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales, que podría beneficiar a presos de ETA y que el PP aprobó en la Comisión de Justicia y dio su voto a favor en el Pleno del Congreso. En relación a la iniciativa impulsado por Sumar, Santiago ha precisado que se trata de "una transposición de una directiva europea, un procedimiento bastante normal de aplicación del derecho europeo a nuestro país". Según ha precisado, "no es una directiva sobre terrorismo, sino sobre cualquier persona condenada" y se estaba "provocando un claro problema de discriminación entre ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea y ciudadanos españoles, a la hora de que tuvieran que cumplir cualquier pena". Tras señalar que su grupo parlamentario ya llevaba varios años "intentando corregir esta discriminación", Santiago ha recordado que en 2014 "cuando el gobierno de Rajoy y Ruiz Gallardón como ministro de Justicia enviaron la ley que realizaba la transposición, ya incluía este mecanismo para evitar las discriminaciones con el apoyo expreso de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado". "Nadie sabe muy bien porqué, durante la tramitación parlamentaria se cayó y quedó esa discriminación y hasta la Audiencia Nacional, en diciembre del año pasado, ha tenido que elevar una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que venía a decir es que querían poder aplicar esa directiva, que no se había realizado la transposición legal a nuestro país, porque sino, evidentemente estábamos en un caso de un gran nivel de discriminación", ha remarcado. El diputado ha asegurado que Sumar no ha presentado "ninguna enmienda de forma secreta" porque, además, "eso no es posible" y ha señalado que esta iniciativa, al contrario de otras que se presentan a la Comisión de Justicia y pueden tener "200 o 300 enmiendas", tenía 13 enmiendas, cinco de ellas presentadas por Sumar. Santiago ha indicado que "se ha seguido todo el proceso legislativo normal", de forma que "hubo una primera presentación, registro --ahí ya todo el mundo se las puede leer--, y, posteriormente, hay un debate técnico-jurídico en la ponencia de la ley en concreto y nadie objetó nada". Posteriormente, ha explicado, transcurrido un mes hubo un segundo debate, "tiempo más que suficiente para leerse 13 enmiendas", a lo que siguió "un tercer y último debate en el pleno del Congreso, donde esta ley se adoptó por unanimidad". Tras señalar que en el PSOE "siempre están de acuerdo en acabar con discriminaciones" y destacar que "hasta Vox a favor en el Pleno del Congreso", Santiago ha insistido en que "nadie presentó la más mínima objeción" a las enmiendas "ni el PP, ni Vox, ni Bildu, ni nadie". "Si alguna fuerza política hubiera planteado alguna objeción técnica, gustosamente, como hacemos siempre, nos habríamos sentado a discutirlas, pero es que no ha sido el caso", ha reiterado. Según ha considerado, el Partido Popular "entendía que desde el punto de vista técnico-legal, esto es incuestionable". "En España ha habido un problema de violencia terrorista que acabó hace años y cómo vamos a estar arrastrando un problema de discriminación que, al final, pagan muchos ciudadanos españoles de cualquier territorio del Estado que tengan cualquier tipo de condena", ha dicho. "UTILIZACIÓN VERGONZOSA DE LAS VÍCTIMAS" Santiago ha afirmado que lo que ocurre es que el PP "acostumbra a ocultarse de sus graves problemas detrás de las víctimas" en una "utilización vergonzosa". Tras mostrar toda su empatía con las víctimas y asegurar que entiende "perfectamente" la actitud de las víctimas del terrorismo aunque no lo comparte "desde el punto de vista técnico-jurídico", ha afirmado que lo que no puede entender es "esta forma tan reprochable del Partido Popular de esconder, no sé si sus incompetencias o sus contradicciones jurídicas-políticas, detrás de las víctimas". Asimismo, ha acusado al PP de "aplicar la ley del embudo" porque, según ha recordado, durante su presidencia, José María Aznar, un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y en relación a los procesos de conversaciones para acabar con la violencia en el País Vasco, "decía expresamente que el gobierno tenía que incorporar una nueva orientación de la política penitenciaria, consensuada, flexible y dinámica", y Aznar "realizó también acercamientos y excarcelaciones". Ahora, ha remarcado, "no se está hablando de ninguna reducción de ninguna condena", sino "de computar el periodo ya cumplido de las condenas conforme a las normas que existen en el artículo 76 y siguientes del Código Penal Español". Según ha advertido, "en una democracia no caben diferencia de la aplicación de las normas según quién sea el destinatario de las leyes", porque si se aplican las normas penales de distinta forma, según quién sea el destinatario, "estamos aplicando un derecho de excepción, que también se llama derecho de destinatario o derecho penal del enemigo, y eso en democracia no cabe, eso solo es propio de regímenes autoritarios". Por ello, ha instado al PP a que deje de aplicar "la ley del embudo, de creer que ellos sí pueden hacer determinadas cosas" y que "luego censuren actuaciones que, en este caso, no tienen que ver con la situación en el País Vasco", sino "con la situación en todo el país y con una discriminación que sufren todos los ciudadanos". Pero, sobre todo, ha pedido a los populares que "dejen de esconderse detrás de las víctimas, que sean valientes".

