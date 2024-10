Santiago precisa que Sumar no cuestiona el sistema de Cupo, sino que plantea que se use para "corregir desigualdades"

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha precisado que Sumar no cuestiona el sistema del Cupo vasco y navarro, ni ha planteado su modificación, sino que defienden que se usen para "corregir desigualdades" y se aplique un "mecanismo de rediscusión de las cantidades que se abonan en el Cupo y la finalidad de éstas". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado se ha referido al acuerdo de financiación para Cataluña alcanzado por el PSC y ERC y ha precisado que su grupo parlamentario defiende un sistema de financiación que "compense las desigualdades territoriales". En concreto, ha señalado que Izquierda Unida defiende "un modelo de estado federal" que significa que "tienen que descentralizarse al máximo las competencias, también las económicas, pero hay que mantener un mecanismo de corrección de desigualdades que ayude que quienes más ingresan, porque esto no es solamente un problema de territorios, es un problema de personas". "Quienes más ingresan tienen que pagar más impuestos y con ese dinero se tiene que compensar desigualdades", ha apuntado, para asegurar que están dispuestos a estudiar "cualquier mecanismo de modificación de la financiación territorial, siempre y cuando vaya acompañado de una profunda reforma fiscal" porque "lo que no puede ser es que haya territorios que hagan un dumping fiscal, que perdonen impuestos a los más ricos y que luego, a su vez pretendan, no atender asuntos sociales o desigualdades". En ese sentido, ha dicho que lo de la Comunidad de Madrid es "un escándalo" porque es "un absoluto agujero negro en materia fiscal, no se cobran impuestos a los ricos y luego tienen la osadía de exigirle al Estado transferencias de recursos que pagan los trabajadores". Sobre cómo afecta su planteamiento de corrección de las desigualdades a Euskadi y a Navarra, Santiago ha indicado que lo que defiende es que "los cupos actualmente existentes, los sistemas de cupos, también se utilicen para corregir desigualdades de ciudadanos de otros territorios del Estado", lo que no significa "necesariamente" que estén planteando una modificación en el Concierto vasco y el Convenio navarro. El diputado de Sumar ha precisado que lo que está planteando es "un mecanismo de rediscusión de las cantidades que se abonan en el cupo y la finalidad de éstas". "En el caso del País Vasco y de Navarra no necesariamente tiene que ser una modificación del Cupo. Nosotros no hemos dicho eso nunca", ha subrayado, para advertir de que "nada queda al margen y todo tiene que verse de forma integral". En cualquier caso, ha aclarado que la polémica sobre financiación "en absoluto ha surgido por el Cupo vasco ni por el navarro", y ha insistido en que "no es un problema del Cupo vasco, sino del dinero que habrá que ver en cada momento que se debe transferir para atender las necesidades del Estado, no del mecanismo, sino del dinero, la cuantía". "Como el Cupo es un acuerdo político, creemos que tiene que tener unos mecanismos que permitan que sea lo más equilibrado posible, pero en absoluto estamos cuestionando, no hemos cuestionado nunca, esa competencia, esa capacidad, esa potestad de las diputaciones vascas o del Gobierno navarro de definir sus sistemas impositivos, de establecer sus administraciones en materia de hacienda y sus sistemas de recaudación e inspección. Faltaba más", ha remarcado. 'LEY MORDAZA' En relación a la 'Ley Mordaza' y el acuerdo alcanzado por el grupo parlamentario de EH Bildu con el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, ha lamentado que llevan "más de cuatro años dando vueltas a esta cuestión" y ha considerado que "no vamos a tener otra oportunidad como esta para sacar adelante la reforma". "Si no fuera posible, tendríamos que soportar al menos una década una ley tremendamente restrictiva y sancionadora de derechos fundamentales", ha apuntado, para asegurar que hay "una base muy interesante". En ese sentido, y dirigiéndose a la sociedad vasca, ha precisado que esta ley "no va sobre los dos temas que han resultado más polémicos, que es el asunto de fronteras y el de la utilización de material antidisturbio, porque eso, técnicamente sería materias que deberían regularse en otras leyes, la de Extranjería y a la de Fuerzas y Cuerpos del Estado". Según ha reconocido, le da "mucha tristeza" que "una ley que lo que pretende es expandir libertades públicas, al final se vea enturbiado el debate por estos aspectos que corresponden a otras leyes". "Aún así, hay fuerzas políticas que han planteado que para ellos esto es fundamental y vamos a trabajar en solucionarlo", ha asegurado, para insistir en que "lo más importante es que esta ley, aparte de ampliar las libertades ciudadanas o de los medios de comunicación, es que introduce un nuevo modelo sancionador mucho más democrático y respetuoso con la situación de cada persona". Santiago ha dicho que el PP "tiene pánico, pánico a que los ciudadanos ejerzan el derecho a la protesta o de manifestación y no podemos seguir haciéndoles este regalo al Partido Popular" porque la Ley de Seguridad Ciudadana lleva más tiempo en vigor con el gobierno de coalición de izquierdas que con el gobierno del PP". INMIGRACIÓN En relación a la inmigración, ha dicho que lo que está ocurriendo con los menores migrantes en Canarias es "una situación muy grave provocada por el Partido Popular". Según ha señalado, "la concentración de esos menores en Canarias es un problema para esa administración", pero "su traslado a la península y la acogida por distintos territorios no es ningún problema". "El Partido Popular, el mismo que tienen en el Gobierno de coalición, está dificultando al máximo el funcionamiento de la administración canaria y está restringiendo derechos de menores, simplemente para enturbiar y dificultar la actuación del gobierno de España", ha denunciado, para lamentar la "actitud vergonzosa" del PP y señalar la necesidad de "acabar con los mantras y mentiras" sobre los extranjeros que vienen a España. Por otro lado, ha recordado que la posición del Gobierno y, concretamente, del Ministerio de Juventud e Infancia, es que hay que reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y "establecer mecanismos de traslado obligatorio porque es una situación de emergencia social". En ese sentido, ha advertido que, "si no cunde el sentido común y muchas comunidades autónomas, al dictado de la calle Génova, siguen haciendo política con la situación de menores no acompañados, habrá que establecer mecanismos obligatorios que atiendan esta emergencia social que padece la sociedad canaria". "Nosotros estamos dispuestos a tomar todas las medidas ejecutivas, obviamente avalados por el Parlamento, para acabar con el boicot, con el bloqueo y con el abandono a su suerte por parte del Partido Popular de estos menores que está colapsando los servicios sociales de la comunidad autónoma canaria", ha dicho, para denunciar que la derecha y la utltraderecha "han intentado difundir un discurso xenófobo en Canarias de una forma vergonzosa". NEGOCIACIONES PRESUPUESTARIAS Sobre las negociaciones presupuestarias, ha asegurado que su grupo parlamentario tiene "confianza en que van a salir adelante unos Presupuestos Generales del Estado" y en que "hay legislatura para rato". En ese sentido, ha dicho que en el seno del grupo parlamentario de Sumar también tienen sus "propias discusiones y posiciones diferenciadas" y cree que tienen que ser unos presupuestos "expansivos, que fortalezcan los derechos sociales y, sobre todo, que compensen desigualdades interterritoriales en el Estado".

