Puigcercós, Forcadell y exconsellers de ERC apoyan a la candidatura de Nova Esquerra Nacional

Exdirigentes de ERC como el expresidente del partido Joan Puigcercós; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y exconsellers republicanos de diferentes Governs han mostrado su apoyo este jueves a la candidatura de Nova Esquerra Nacional, encabezada por Xavier Godàs y Alba Camps, que aspira a liderar el partido tras el Congreso del 30 de noviembre. Entre los exconsellers que han asistido al acto de apoyo están Marta Cid, Joan Huguet, Joan Manel Tresserras, Manel Balcells y Meritxell Serret, y también han estado presentes el exalcalde de Tarragona Pau Ricomà, y la exportavoz y exdiputada Marina Llansana. Pese a no haber asistido al acto, también apoyan a Nova Esquerra Nacional el exsecretario general de ERC Joan Ridao; las exconselleras Dolors Bassa y Anna Simó, y el exdiputado Agustí Cerdà, han explicado miembros de la candidatura en un comunicado. En rueda de prensa junto a Godàs y Camps, el expresidente republicano Joan Puigcercós ha instado a reflexionar al también exlíder del partido y aspirante a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, y ha reclamado que haya una "transición tranquila" en la formación política. JUNQUERAS "DIVIDE" Puigcercós ha apostado por el consenso, por un cambio de caras, de aires y de personas al frente del partido, y ha sostenido que la actitud de personas como Junqueras "divide" y no suma a la formación. "Es legítimo pensar en uno mismo, y la vida es injusta", ha afirmado Puigcercós, que ha lamentado que Junqueras fuese a la prisión después del 1-O. Le ha reclamado hacer el esfuerzo de pensar en colectivo, porque "un partido es un colectivo, no una suma de individualidades", y ha apostado por tener una visión generosa y entender que hace falta una renovación para tener un partido cohesionado, en sus palabras. El exdirigente republicano ha asegurado que ERC necesita a gente que sume: "Pediría a Junqueras una reflexión, con la voluntad de sumar y aglutinar, a ver si somos capaces de hacer esta transición tranquila", ha reclamado. COMPARACIÓN HISTÓRICA Ha comparado la situación actual del partido, que afrontará el congreso del 30 de noviembre con 4 candidaturas a presidirlo, con lo ocurrido en el Congreso del partido en 2008, en el que también hubo división interna con 4 candidaturas, lo que considera que tuvo una "consecuencia electoral" en 2010. Puigcercós ha explicado que tras esta etapa liderada por él, se buscó una "transición normal" en la que se pasó el testigo a Junqueras y a la actual secretaria general, Marta Rovira, y ha destacado que hubo una actitud de colaboración y de entender que los malos resultados electorales fueron una muestra de que hacía falta una renovación. "VOLVER A CONVENCER" Puigcercós considera que esto es necesario para "volver a convencer a una parte del electorado" que ha dejado de votar a ERC, tras los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo, y ha sostenido que esta renovación de liderazgos también es necesaria en el conjunto del independentismo, tras lo que ha mencionado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "El independentismo necesita recuperar una mayoría política", ha reivindicado Puigcercós, que ha reclamado una ERC que genere discursos que hagan que se diferencie del PSC y de Junts. Considera que no hay un "peligro de escisión" del partido, como ocurrió tras el congreso del 2008, ya que cree que la situación es muy diferente porque no hay, a su juicio, grandes diferencias políticas entre las personas que han presentado candidaturas, más allá de cómo enfocar los pactos de investidura. CARTELES DE MARAGALL Pese a la polémica sobre los carteles difamatorios contra el exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y la enfermedad del Alzheimer, considera que "no hay peligro de escisión si hay buena voluntad por parte de todo el mundo". También ha apostado porque el tema de los carteles, que ha calificado de situación lamentable, se aclare "lo antes posible", antes del Congreso del 30 de noviembre.

Compartir nota: Guardar