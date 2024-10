Lobato respeta la manifestación por la vivienda pero reprocha la "equidistancia" de las críticas a Ayuso y el Gobierno

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado que respeta "totalmente" la manifestación convocada por cerca de 40 asociaciones en Madrid para reclamar el domingo el acceso a una vivienda digna, pero ha reprochado que parte de ellos estén mostrando cierta "equidistancia" en las críticas a la política de la Comunidad de Madrid y del Gobierno central. "Ha habido algunos colectivos que han querido enfocar un poco esta movilización como no sólo reivindicación de las políticas que hacen falta en la Comunidad de Madrid, sino como una especie de exigencia al Gobierno de España, a mi juicio equidistante con la que se hace en la Comunidad de Madrid y con eso no estamos de acuerdo", ha trasladado el líder de los socialistas madrileños en una entrevista con Europa Press en la que ha sacado pecho tanto del impulso del Ejecutivo central como del trabajo de calle del PSOE-M, para explicar la situación actual del mercado de la vivienda en la región. Lobato ha indicado que se han reunido con la plataforma en Defensa de la Vivienda y que la "inmensa mayoría" de los colectivos convocantes son aliados del PSOE y que los socialistas "defienden, reivindican y en muchos casos representan" sus demandas. En este punto ha contrapuesto la gestión de este reto en la Comunidad y en el Ejecutivo central, que ha dado "pasos fundamentales" en materias como la legislación, la inversión pública o la Operación Campamento aprobada recientemente. Es por ello que no cree que "proceda equidistancia en la reivindicación". PROPUESTAS DEL PSOE-M Lobato también ha recordado las propuestas del PSOE-M en esta materia que el pasado fin de semana explicaron en la calle en una acción coordinada por toda la geografía madrileña. La clave es la construcción de vivienda pública para poder acercarse a los ratios europeos. Ha detallado que en el resto de regiones se encuentran sobre el 10% de viviendas públicas sobre el parque total y que en algunos casos llegan hasta el 25% mientras que "en Madrid es un 1%". "Así es imposible tener un mercado de alquiler accesible para los jóvenes que no pueden hoy por hoy emanciparse", ha argumentado Lobato al tiempo que ha criticado que la Comunidad haya construido 500 de las 25.000 viviendas públicas prometidas. Entiende que por eso, porque la construcción tarda, debería optarse por poner en marcha una reducción de 300 euros en los precios del alquiler a esas 25.000 familias hasta que se sea capaz de darles las llaves de su nueva casa. Por último, ha insistido en la importancia de aplicar la Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid y dejar que los ayuntamientos que han pedido declararse zonas tensionadas para poder topar los alquileres lo hagan. Se trata, ha incidido Lobato, en aplicarlo de "forma transitoria" hasta que se rebaje el mercado y que afectaría "a los grandes tenedores" para que no puedan "especulativamente seguir subiendo estos años el alquiler". "¿Cómo se puede estar en desacuerdo con esa medida y bloqueándola como la bloquea Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid?", ha concluido el líder de los socialistas madrileños.

