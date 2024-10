La UCO dice que Koldo reconoció que fue el exdirector de la Guardia Civil el que le dio el chivatazo de la investigación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, aseguró al agente del cuerpo asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional, Rubén Villalba, que fue el entonces director del Instituto Armado el que le dio el chivatazo de que estaba siendo objeto de una investigación judicial. Así se desprende del último informe que la propia UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la trama que presuntamente habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19. Villalba, según una de las conversaciones que le fueron intervenidas, sostenía que Koldo le llamó "en más de una ocasión para que intentara confirmarle que era la UCO quien estaba tras sus pasos", a lo que habría hecho "caso omiso" hasta que en una llamada el propio Koldo, "sin venir a cuento", le confirmó ese extremo. "Llegó a confirmarme que era la UCO y no otro cuerpo policial a lo que no le di importancia y seguimos hablando de otros temas. Tener en cuenta que Koldo es una persona muy conectada y supuestamente con muy buenas relaciones a altos niveles. Según Koldo, fue el actual director de la Guardia Civil quien le informó de tales detalles", aseguró Villalba. Cabe destacar que el director al que se refiere sería Leonardo Marcos. Los agentes, sin embargo, aseguran en su informe que hasta la fecha de emisión del mismo --fechado este mes de octubre-- no han "hallado indicios que corroboren este extremo". Además, la fuerza investigadora pone de relieve "la ligereza con la que Koldo se refiere a sus relaciones con personas relevantes ante terceros, presumiblemente para darse cierta importancia". En este sentido, ponen de ejemplo la conversación de Koldo en la que "parece indicar a su interlocutor que se habría reunido con el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil una mañana concreta, resultando esta afirmación falsa por cuanto" los propios agentes habrían mantenido "un control de actividades" sobre Koldo durante ese día, "corroborando la no existencia de esa entrevista". Cabe recordar que el Gobierno contestó el pasado mes de mayo por escrito al PP que no había "tenido lugar" esa reunión. El propio Koldo García, en declaraciones a Europa Press, ha negado de forma categórica que conozca al exdirector del Instituto Armado, descartando lo sostenido por la UCO en su informe.

Compartir nota: Guardar