Junts reprocha a PP que se niegue a convalidar penas a etarras y "sólo crea" en la norma europea "cuando le interesa"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado este jueves al Partido Popular que se niegue a transponer la directiva de la Unión Europea que posibilita la condonación de penas cumplidas en otros países miembros y que conmutaría años de cárcel a presos de ETA, y que "sólo crea" en el reglamento europeo "cuando le interesa". Preguntada por cómo está observando estos días el debate entre PP y PSOE sobre la enmienda aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado mes de septiembre, ha respondido que la cuestión principal es "si se acepta o no" el marco jurídico de la UE y que, desde Junts, "tienen claro" que sí lo aceptan, si bien "parece que PP sólo cree" en él "cuando le interesa". "Aquí es si se acepta o no se acepta el marco jurídico europeo. Algunos lo tenemos claro, y por eso nosotros hablamos de Cataluña como un Estado independiente de Europa, porque nosotros sí creemos en el marco jurídico europeo. Parece que los señores del PP cuando les interesa creen en él y cuando no les interesa no", ha declarado Nogueras en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Ha sostenido que, si hay una situación que "se está homogeneizando en toda Europa", desde su partido "entienden" que PP y PSOE tienen que ponerse de acuerdo y "resolverlo", pero ha lamentado que, en este caso, "parece" que a los de Feijóo "no les viene bien aceptar" la regulación europea. Las declaraciones de Nogueras tienen lugar después de que se hiciera público que PP y Vox habían apoyado una enmienda de Sumar que implica que se conmuten penas de prisión a etarras, algo que ambos partidos han reconocido como un "error" y por el que han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire la reforma.

Compartir nota: Guardar