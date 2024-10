ERC busca el aval del Parlament a una financiación singular para "ganar soberanía" en Cataluña

El grupo de ERC en el Parlament ha solicitado a la Cámara catalana que avale una financiación singular para Cataluña con el objetivo de "ganar soberanía fiscal y económica" basada, textualmente, en unas relaciones bilaterales con el Estado. Se trata de una de las 22 propuestas de resolución que los republicanos han registrado en el Parlament en el marco del Debate de Política General (DPG), y que se votarán este jueves. Los republicanos plantean que sea la Generalitat quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, y que se calcule una aportación al Estado en base a los servicios que el Gobierno central presta en Cataluña, además de una "cuota de solidaridad, territorial, mesurable, transparente y evaluable". NUEVA FINANCIACIÓN La resolución insta al Govern a desarrollar una hacienda catalana como prioridad y formalizar todas las acciones necesarias para implementar el nuevo modelo, además de pedir al Parlament que despliegue el marco legislativo correspondiente para el nuevo sistema de financiación. Mientras el nuevo sistema no esté en funcionamiento, reclaman a la Generalitat que garantice el "principio de ordinalidad" en los recursos que reciba Cataluña, con una solidaridad territorial transparente, y constituyendo un consorcio Gobierno-Generalitat para asegurar la ejecución de los fondos que se destinan a Cataluña. RESOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL "CONFLICTO" Entre las 22 propuestas de resolución que presenta ERC, también destaca una para que el Parlament apoye la celebración de un referéndum de independencia como vía para resolver el "conflicto político entre Cataluña y el Estado español, en relación al futuro político de Cataluña". La misma resolución insta a la Cámara a reivindicar su compromiso con "la aplicación plena, de forma inmediata y sin discriminaciones" de la Ley de Amnistía, condena la decisión del Supremo de no aplicarla a los condenados por malversación, y lamenta que se usen mecanismos dilatorios para retardar la norma. REGULAR ALQUILERES DE TEMPORADA Y DE HABITACIONES Otra de las resoluciones insta al Govern a recuperar antes de que acabe el año al decreto catalán que regula alquileres de temporada y de habitaciones para "tapar los vacíos" de la ley estatal para el derecho a la vivienda, después de que el decreto inicial cayera tras el rechazo de Junts y la abstención del PSC en mayo en la Cámara catalana. Sobre el uso del catalán, los republicanos piden que se defienda como lengua vehicular en las aulas, y reforzar las herramientas de aprendizaje para los nuevos hablantes y, en concreto, para las personas inmigrantes. En materia de infraestructuras, ERC solicita iniciar en un plazo máximo de tres meses la constitución de una Autoritat Aeroportuària de Cataluña, y dar un nuevo impulso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para mejorar la conectividad de largo radio, respetando ecosistemas naturales y la biodiversidad. Los republicanos también instan a hacer el traspaso de Rodalies, exigir al Gobierno la ejecución del Eix Transversal Ferroviari para que las mercancías circulen por el interior del territorio, así como rechazar nuevos transvases de agua desde el Ebro y más inversiones para que Cataluña pueda autoabastecerse de agua antes de 2030. En materia energética, defienden consolidar la Energética Pública para que antes de 2030 suministre la energía necesaria a la Generalitat a todo el sector público catalán. TURISMO Y DERECHOS SOCIALES En economía, proponen reformar la tasa turística para compensar costos del turismo, impulsar un impuesto a grandes barcos o revertir las rebajas fiscales al juego y, en el caso de la agricultura, aprobar un Plan de Contratación Pública para que centros escolares públicos y concertados compren alimentos de proximidad, sostenible y saludable. Respecto a los servicios públicos, ERC pide devolver la FP a Presidencia, que en 2025 el 2% del presupuesto se destine a Cultura independientemente a la Conselleria de Política Lingüística, medidas contra la reincidencia delictiva, implementar una estrategia contra la pobreza infantil, y garantizar recursos para reducir tiempos de espera en la Sanidad. Con ello, también solicitan interalizar el transporte sanitario y otros servicios sanitarios, desplegar el Pacte Nacional per la Salut Mental, y consolidar un marco catalán de relaciones laborales para concertar un salario catalán de referencia. Siguiendo con las medidas sociales, piden mantener la oficina para la Renta Básica Universal y actualizar su plan piloto en el momento en el que se aplique durante esta legislatura, y promover un debate público en torno a su eventual aplicación. Asimismo, entre otras resoluciones, plantean internacionalizar selecciones deportivas catalanas con una nueva oficina de acompañamiento, y que la Generalitat, textualmente, no normalice las relaciones con la Casa Real "atendiendo al amplio rechazo que suscita la Monarquía española en la sociedad catalana".

