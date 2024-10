El PP cita a Marlaska y al exCEO de Globalia para interrogarles en la comisión del Senado del 'caso Koldo'

El PP ha decidido llamar a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo. Los miembros de la comisión se han reunido este jueves para aprobar los próximos comparecientes. El PP, que tiene mayoría absoluta, ha fijado para el próximo 24 de octubre el interrogatorio al ministro, y para el 7 de noviembre el de Hidalgo. También ha incluido en el calendario al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, 'número dos' de Marlaska; al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y a Rubén Villalba, el guardia civil investigado por la Audiencia Nacional en la causa. HAN PASADO 20 COMPARECIENTES Por esta comisión de investigación del Senado ya han desfilado hasta 20 comparecientes de diferente índole, tales como ministros, exministros, altos cargos o directivos de empresas. Tras un comienzo intenso con varias comparecencias de ministros, exmiembros del Gobierno y Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, el PP decidió aparcar los interrogatorios y esta semana ha decidido retomarlos. El encargado de abrir la ronda de comparecencias de esta comisión de investigación fue el propio Koldo García, que da nombre al objeto de la comisión, que se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por esta trama. Y tras él fueron compareciendo el exministro de Sanidad Salvador Illa; el también exministro de Transportes, José Luis Ábalos; exdirectores de gabinete de Illa; exaltos cargos de Sanidad, Transportes e Interior; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán; la ministra de Inclusión, Elma Saiz, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP creó la comisión del Senado en marzo, nada más estallar la presunta trama de mordidas en contratos de la pandemia. Al principio pusieron el foco solo para el 'caso Koldo', pero tras un toque de atención de los letrados, los 'populares' ampliaron el objeto de la comisión para abarcar asuntos que afectan al presidente del Gobierno o su esposa, Begoña Gómez. Los 'populares' ampliaron la lista de comparecientes e incluyeron a Pedro Sánchez para que acuda al Senado, pero aún no han fijado la fecha concreta para que sea interrogado. LA COMISIÓN DEL CONGRESO YA HA CADUCADO Mientras tanto, el Congreso ha acabado la investigación que abrió a instancias del PSOE sobre las compras de material sanitario por parte de las administraciones públicas en pandemia sin ni siquiera debatir si había o no que pedir una prórroga para continuar con esos trabajos. De hecho, la comisión del Congreso caducó el pasado 2 de octubre sin aprobar conclusiones, sin llegar a citar a protagonistas de la trama como el exministro Ábalos o el propio Koldo García, y sin lograr un acuerdo para prorrogar los trabajos. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

