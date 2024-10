El Gobierno defiende el rescate de Air Europa y dice que la visita de Delcy se canceló al descubrir que tenía sanciones

El Gobierno defiende el rescate público de la aerolínea Air Europa por su carácter estratégico después de que un informe de la UCO de la Guardia Civil desvelase que el comisionista de la 'trama Koldo' Víctor de Aldama influyó en las ayudas a la empresa.

Además, fuentes del Gobierno afirman que había prevista una visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero esta se canceló una vez descubrieron que pesaban sobre ella sanciones de la Unión Europea.

Respecto al rescate de Globalia (Air Europa) en el Ejecutivo niegan preocupación por que el asunto pueda salpicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el informe de la Guardia Civil desvelase que Aldama informó al entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, de que el ministro de Transportes en aquel momento José Luis Ábalos habría hablado con Sánchez sobre el rescate de la aerolínea. "Ya le ha llamado el 1", dijo en referencia al jefe del Ejecutivo.

La UCO considera, basándose en las comunicaciones interceptadas, que Aldama "se valió" de su relación con el ministro Ábalos y su ayudante Koldo García "para influir en la concesión final del rescate a Air Europa", según indica el informe al que ha accedido Europa Press.

El Gobierno, de su lado, insiste en defender la pertinencia del rescate, que se llevó a cabo durante la pandemia de covid-19, y resta importancia al papel que pudieran jugar "comisionistas" como Aldama porque, según indican, estaba decididos a llevarlo a cabo. "Por supuesto que se rescató", sostienen.

AJUSTADO A LA LEY

En este sentido, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el rescate de Air Europa fue "estrictamente ajustado a la ley" al igual que el de la treintena de compañías que recibieron más de 3.000 millones de fondos públicos para superar las dificultades a las que les llevó la pandemia.

En una comparecencia en La Moncloa tras la reunión de Sánchez con la presidenta de Navarra, María Chivite, señala que para este fin se creó el fondo de rescate a empresas estratégicas e insiste en que todas las ayudas estuvieron sujetas a un procedimiento administrativo "reglado, exigente, transparente" y que además fue aprobado por la Comisión Europea.

Asimismo, Torres indica que hasta el momento Air Europa ha devuelto 42 millones de la cantidad que se le prestó y alega además que con el rescate se pudieron salvar "muchísimos puestos de trabajo".

VISITA OFICIAL DE DELCY

Por otro lado, las fuentes consultadas señalan que el Gobierno de Sánchez tenía prevista una "visita" de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, pero esta se canceló y no llegó a producirse una vez que en el Ejecutivo se dieron cuenta de que no podía pisar suelo español porque pesaban sobre ella sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea.

De este modo, el Ejecutivo responde a otra de las informaciones que se desprenden del citado informe de la UCO, que señala que Ábalos informó a Sánchez de la visita de la dirigente chavista y el presidente le dio el visto bueno y no le puso "pegas".

Según la Guardia Civil, Ábalos informó a Sánchez cuatro días antes de que Rodríguez aterrizase en Barajas y le trasladó su intención de reunirse con ella "discretamente". En el mismo mensaje, incide en que las gestiones que había realizado hasta el momento en favor de empresas españolas en Venezuela se había saldado con el cobro de una importante deuda.

A continuación, Ábalos comenta con Koldo el contenido de esa conversación con Sánchez y le dice "ya ves que no me dice nada, pero al menos no pone pegas".

A este respecto, las fuentes del Gobierno consultadas sostienen que había prevista una visita de la vicepresidenta venezolana en el marco de Fitur y con intereses de empresas españoles de por medio y por eso Sánchez da el visto bueno a lo que le traslada Ábalos.

NO ACLARAN SI SÁNCHEZ SABÍA QUE ÁBALOS FUE A BARAJAS

Sin embargo, en el momento que en el Ejecutivo se dan cuenta de que existe una sanción sobre Delcy Rodríguez la visita no se autoriza y no llega a producirse. Respecto al hecho de que el avión de la dirigente venezolana llegó a aterrizar en Barajas y el ministro Ábalos acudió allí y se reunión con ella, en Moncloa se remiten a las explicaciones que pueda dar el exdirigente socialista, que actualmente tiene abierto un expediente de expulsión del PSOE.

Tampoco aclaran si Sánchez sabía previamente que Ábalos iba a acudir al aeropuerto a reunirse con ella e insisten en que pisó suelo español como parte de una escala y para que la tripulación descansara.

A este respecto, el ministro Torres, dice que se había organizado una visita con Delcy Rodríguez "para agenda relacionada con empresas canarias", pero cuando el Ejecutivo "tiene conocimiento de que se producirían sanciones porque no puede pisar el espacio Schengen, las visitas y las reuniones no se producen" y por tanto se respeta la normativa de la UE, sostiene.