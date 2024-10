Diakhaby vuelve a correr 7 meses después de su lesión de rodilla: "Fue un momento mágico"

Valencia, 10 oct (EFE).- El defensa franco-guineano Mouctar Diakhaby volvió a correr esta semana tanto en una cinta como por el césped de Paterna, un "momento mágico y muy especial", describió el futbolista más de siete meses después de luxarse la rodilla derecha y romperse varios ligamentos el pasado 2 de marzo.

El jugador aseguró que está "muy satisfecho" del trabajo realizado hasta el momento en Paterna y ahora mismo se encuentra "en fase de empezar a correr", pues sus primeros pasos fueron sobre la cinta, pero esta pasada semana ya salió al campo a trabajar la técnica de carrera.

"Las sensaciones fueron muy buenas. Estoy muy satisfecho del trabajo que hicimos con los readaptadores y los doctores", comentó el internacional guineano en unas declaraciones facilitadas por el Valencia en las que se mostró convencido de que va "a volver a jugar".

"No tengo ninguna duda. En lo que creo yo, nadie me lo va a quitar de la cabeza. Han pasado ya siete meses, pero estoy viendo lo que hemos hecho con el trabajo del cirujano, los doctores y los readaptadores y mi cuerpo está bien. No puedo decir perfecto, pero está muy bien. Tengo una rodilla que no tiene un problema en particular y estoy muy contento de eso", subrayó Diakhaby.

El central dijo que le genera "envidia" ver a sus compañeros entrenar, porque es su trabajo y lo que le gusta hacer, pero incidió en el valor de poder volver a correr, sobre todo tras "siete meses muy duros".

De hecho, en ese momento de carrera continua pensó "en el hospital, en los momentos duros y buenos con la familia y en la gente" que le apoyó. "Estoy muy contento y feliz de la parte del club, que me ha apoyado, que estaba conmigo y que intentaba darme el apoyo mental que ha sido también clave para tener fuerza".

"Vamos a ir poco a poco, tengo la suerte de no tener ningún problema. Vamos a intentar volver para la segunda parte de la temporada", insistió Diakhaby, lesionado al caérsele encima Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, el pasado 2 de marzo.

Tras su lesión en los minutos finales del encuentro en Mestalla, el futbolista fue operado el día 7 de ese mismo mes en la ciudad francesa de Lyon y desde entonces inició un largo periodo de recuperación que todavía le mantendrá fuera de los terrenos de juego varios meses.

El jugador ha visitado Paterna de manera diaria aunque desde marzo hasta inicios de este mes de octubre no había realizado carrera continua, sino trabajo en el gimnasio, con los readaptadores y los servicios médicos de la entidad para poder volver a andar primero sin muletas y, después, ir recuperándose de su grave lesión.

Tras la operación, el jefe de los servicios médicos del Valencia, Pedro López, reconoció que además de la luxación, Diakhaby tenía varios ligamentos dañados y el cirujano ortopédico Bertrand Sonnery–Cottet, encargado de la operación, tuvo que hacer una reconstrucción multiligamentosa durante la cirugía, aunque ni los meniscos ni los cartílagos estaban tocados, lo que ha ayudado a una mejor recuperación del jugador. EFE

crn sm/og