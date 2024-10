Clavijo no entiende ni ve justificado que el PP suspenda la negociación sobre menores

Madrid, 10 oct (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que su Gobierno no comparte ni entiende que el PP -con el que gobierna en las islas- haya suspendido las conversaciones que mantenía con su ejecutivo y el Gobierno central acerca de la acogida de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa después de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el marco de la ronda de encuentros con los jefes de ejecutivos autonómicos que empezó hace tres semanas.

Clavijo también ha mostrado la "estupefacción" y la "profunda decepción" con la que vivió el pleno en el Congreso de ayer, en el que estaba previsto que se abordasen temas de inmigración y acabó tratando otros diferentes, un aspecto que también ha afeado al PP.

Sobre la suspensión de las negociaciones por parte del PP, anunciada el pasado sábado bajo el pretexto de que el Gobierno central habría rechazado ayuda europea en materia de inmigración, el presidente canario ha criticado esta postura.

"No solo no compartimos, sino que no entendemos ni desde luego justificamos bajo ninguna manera que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando", ha reprochado a la formación.

"Los problemas se resuelven estando en la mesa, los problemas se resuelven dialogando, hablando", ha apuntado Clavijo.

A preguntas de los periodistas, el presidente canario ha confirmado que ha trasmitido este malestar al PP nacional y que su voluntad es la de contactar de nuevo con el partido: "tenemos que seguir negociando", ha defendido.

Sobre el pleno del Congreso celebrado ayer, en el que estaba previsto abordar temas de inmigración y que acabó desviado hacia otros asuntos, Clavijo ha afeado el papel del PP también y "cómo usó ese pleno para hablar de todo menos de la inmigración"

Aunque también ha criticado al portavoz del PSOE: "no entendemos las declaraciones del portavoz de Patxi López, que de manera frívola compara los migrantes menores no acompañados que llegan a nuestras islas con los turistas. ¿De qué estamos hablando? Ese es el nivel de este país", ha lamentado.

Preguntado sobre su relación con el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, Clavijo ha señalado que aún tiene pendiente hablar con él sobre lo ocurrido ayer en el Congreso pero ha defendido que este está "igual de comprometido" que él para encontrar una solución sobre la acogida de menores. EFE