Bronca en Asamblea Madrid al acusar el Gobierno a Sánchez de ponerse "del lado de los verdugos" de ETA por "poder"

La Asamblea de Madrid ha vivido este jueves un momento de tensión y bronca cuando el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha acusado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ponerse "siempre del lado de los verdugos" de ETA y de "rebajar condenas y otorgar libertad a presos de ETA a cambio de poder". "O del lado de las víctimas o del lado de los verdugos. Del lado de los verdugos o de la dignidad siempre se pone del lado de los verdugos, es decid, de Bildu", ha lanzado el también portavoz del Gobierno ante los gritos de la bancada de los socialistas y las quejas de Más Madrid, que han provocado que García Martín parase su discurso mientras que la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, ha pedido respeto y silencio para el orador. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene "una oportunidad de oro" para retirar de inmediato la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que beneficia a presos de ETA, que es "la vergüenza para este país y un atropello a las víctimas del terrorismo". Desde la bancada del PSOE le han recordado que el PP votó a favor de esta ley en comisión y en el Congreso de los Diputados. Es por ello que la única manera de que no se tramite es que la retire el Gobierno. 24 AÑOS DEL ASESINATO DEL PADRE DE DANIEL PORTERO García Martín comenzaba su intervención en esta pregunta sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes en la región mostrando su "apoyo" a las víctimas de ETA y recordando que este jueves es el 24 aniversario del asesinato del padre del parlamentario 'popular' en al Cámara de Vallecas Daniel Portero. "Su asesino goza hoy del tercer grado penitenciario gracias a la decisión de la consejera socialista de justicia del País Vasco de sacar de prisión a etarras no arrepentidos", ha lanzado el consejero, quien ha acusado a Sánchez de haber "colado por la puerta trasera su pacto de la vergüenza con Bildu". El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, también cargaba contra los socialistas y aseguraba que el PP tiene "la dignidad de las víctimas" frente a su "indignidad moral". "Nosotros tenemos dignidad. La que representa Daniel Portero, la que representa Ana Velas, la que representa Marimar Blanco", ha recalcado. PSOE AFEA A TELLADO "USAR" A LAS VÍCTIMAS El diputado del PSOE Agustín Vinagre respondía después al PP que la "vergüenza e indignidad" es la del PP que trató ayer de tapar "la incompetencia y la desidia de su grupo" por votar a favor de esta norma con las "imágenes de las víctimas como arma arrojadiza". Se ha referido al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ayer mostraba una foto con once cargos socialistas asesinados por ETA durante una intervención en la Cámara Baja. "Eso sí es indignidad", ha apostillado Vinagre. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, --a quien estaba destinada la pregunta de Vinagre-- ha aclarado "muy telegráficamente" que "todo el mundo puede cometer equivocaciones", en referencia al 'sí' del PP a esta norma, pero que todo el mundo puede "cambiar de opinión". "El Gobierno de España puede retirar esa ley, esa es la diferencia", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar