Abascal respaldaría una moción de censura del PP solo si la siguen elecciones y no es para gobernar con apoyo de Junts

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado la disposición de su partido a respaldar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del PP solo si esta va seguida de la celebración de elecciones anticipadas y no busca facilitar que gobiernen los 'populares' con el apoyo de Junts. Así lo ha trasladado en una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que Vox ya ha presentado dos mociones de censura contra Sánchez y el PP se abstuvo en una y votó en contra en la otra. Si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decide presentar una moción de censura, ha dicho Abascal, "para convocar a elecciones inmediatamente no tenemos ninguna duda qué es lo que tenemos que votar". "Ahora bien, si eso significa que en vez del cupo al separatismo catalán se le va a dar el 'cuponazo' y está sostenido en un acuerdo con Junts, pues tendrán que decirnoslo, porque nosotros no vamos a avalar un pacto con Junts que suponga un nuevo perjuicio a los españoles", ha puntualizado. El líder de Vox ha recordado que en su opinión Junts debería estar ilegalizado ya que, a su juicio, el "verdadero problema" del sistema electoral español es que "las fuerzas separatistas que quieren destruir la unidad nacional son legales". Dicho lo cual, "si en una votación tenemos que coincidir para echar a Sánchez y para que en España se convoquen elecciones, coincidiremos", ha admitido. Pero, "si eso significa que hay un acuerdo con ellos para seguir destruyendo la unidad nacional, nosotros evidentemente no podemos participar de un blanqueamiento de un acuerdo del PP con Junts", ha puntualizado. "Parece que el Partido Popular tiene facilidad para ponerse de acuerdo con el Partido Socialista, con Junts y con todos, menos con Vox", ha lamentado Abascal, que ha hecho hincapié en que no es Vox quien está "quemando puentes con el PP", sino que son los 'populares', que están llegando a acuerdos con los socialistas tanto en Europa como en Madrid y las regiones. "Es evidente que debemos ponernos de acuerdo para presentar una alternativa a los españoles", ha admitido Abascal, esgrimiendo que se hizo "cuando los españoles en distintas regiones nos dieron la mayoría". "Y pactamos de una manera cabal, no actuamos como chantajistas, exclusivamente en función de nuestras fuerzas, y logramos avances en cosas importantes", ha defendido, lamentando que "en cuanto hemos salido de los gobiernos, lo que ha hecho el PP ha sido echar hacia atrás todos esos avancez y echar el freno de mano". En cuanto a su relación personal con Feijóo, ha dicho que "es cordial y puede ser cordial más allá de nuestras diferencias políticas". Pero "la relación personal no es importante", ha valorado. "Lo importante es que no podemos estar en un acuerdo con el PP mientras el PP está en acuerdos con el PSOE", ha puntualizado. TIENDE LA MANO A LOS VOTANTES DE 'ALVISE' En otro orden de cosas, Abascal ha "tentido la mano" a los 800.000 votantes de Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis 'Alvise' Pérez. "Tienen todo mi respeto", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que seguramente "están verdaderamente atónitos ante las noticias que están leyendo" en relación a su líder y a cómo se financió el partido y "probablemente se sienten desamparados y huérfanos". "Yo sólo puedo decirles que Vox es un partido comprometido en la lucha contra la corrupción" y que "tiendo la mano a esas personas, que entiendo que para muchas quizá esa opción era el último tren, pero que hay otras opciones" como su partido, ha reivindicado. Así, ha recordado que "Vox es la tercera fuerza política desde hace seis años" y ha conseguido mantenerse al contrario que otras "fuerzas alternativas que nacieron en España en la última década como Ciudadanos y Podemos, uno desaparecido y otro prácticamente extinto y pulverizado".

