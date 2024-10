Abascal dice que Sánchez "roza los límites del delito" por sus llamadas a empresarios para que recibieran a su mujer

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "roza los límites del delito" por las gestiones que presuntamente habría realizado ante empresarios para que hablaran con su mujer, Begoña Gómez, y por eso "se retuerce en el escaño" y ataca con mentiras tanto a él como a su partido desde la tribuna del Congreso. En una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press, Abascal ha recordado que ha preguntado de forma repetida en el Congreso, también durante el debate de la víspera en el Pleno, "¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas y dependientes de la regulación pública llamó personalmente Pedro Sánchez para que recibieran a su mujer?". "Cada vez que le hacemos esa pregunta se retuerce en el escaño, porque roza los límites del delito", ha sostenido, recordando que durante el debate del miércoles le dijo que si "tenía lo que había que tener, que subiera a la tribuna y que contestara", pero "nunca contesta esa pregunta". "Eso es una pregunta que los españoles debemos saber y que algún día sabremos", ha defendido. Así las cosas, Abascal ha considerado que si no quiere responder en el Parlamento "acabará teniendo que contestarla en los tribunales". "Por eso ataca, porque no puede soportar esa pregunta", ha valorado. "Y por eso intenta la demonización de Vox y la demonización que hace también contra mí e "intenta utilizar la vieja estrategia del ventilador que utilizan los corruptos para decir que todos son iguales", ha añadido. REFUTA LAS "MENTIRAS SIN LÍMITE" DEL PRESIDENTE El líder de Vox ha calificado de "brutal" el ataque del que fue objeto la víspera por parte de Sánchez, quien propagó "mentiras sin límite". El presidente del Gobierno "dijo que habíamos cometido delitos penados con cuatro años de prisión, y que nos habíamos financiado ilegalmente con un banco extranjero", ha recordado, asegurando que su formación no se ha financiado ilegalmente sino "legalmente" y ha cumplido con la ley de partidos. Es más, ha incidido, "no tenemos ninguna denuncia por corrupción en los tribunales admitida y ningún juicio por corrupción". "Pedro Sánchez sí, tanto su mujer como su hermano están siendo investigados por corrupción, y muchos miembros de su partido, su mano derecha", ha subrayado Abascal. Asimismo, ha refutado la denuncia que hizo Sánchez de que era presidente vitalicio de la Fundación Disenso, asegurando que es "absolutamente mentira" y que no cobra "ni un céntimo, ni ningún patrono de la fundación puede cobrarlo, y también que la dirección del partido se había repartido bonos por valor de 650.000 euros. "Otra mentira sin ningún tipo de justificación, pero las propaga en la tribuna", ha afeado, denunciando que él apenas tuvo "cinco minutos" para refutarlas.

