Lobato barajaba convocar sus primarias antes de Sevilla y ve "buen esquema" dejarlos "resueltos" para el Federal

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha afirmado que barajaba celebrar las primarias para el congreso regional de Madrid antes del Congreso Federal de Sevilla --como trató de hacer Luis Tudanca en Castilla y León-- y ha definido como un "buen esquema" dejar los autonómicos "resueltos" antes del nacional, aunque finalmente Ferraz ha marcado que todos deberán hacerlo tras Sevilla. Lo ha desvelando en una entrevista con Europa Press en la que ha asegurado que "casi todo lo que ha dicho" el secretario general del PSOE de Castilla y León es "de cajón de madera de pino y muy de sentido común", reconociendo que él no hubiera descartado en Madrid realizar una propuesta similar. "No hubiera descartado en Madrid realizar una propuesta similar a la que ha planteado (Tudanca). No lo habíamos pensado y decidido aún definitivamente, pero yo creo que era un esquema que se usó con total normalidad hace tres años, creo que fue bien y que hubo un Congreso Federal muy bueno, habiéndolo hecho de esta misma manera como ahora planteaba Luis", ha esgrimido Lobato. El líder socialista madrileño ha recordado que hace tres años "ya se hizo" de la manera que lo organizó Tudanca y que "tratar de replicarlo" a él le parece "un buen esquema", "incluso dejar los temas resueltos antes del propio Congreso Federal", ha remarcado. Aún así, ha destacado que al tener "otro criterio" la Comisión de Ética y Garantía del PSOE sobre qué se entiende por Congreso pues los madrileños tendrán que "hacerlo después". Luis Tudanca se convertía la pasada semana en el centro de la atención mediática después de que la Secretaría de Organización federal suspendiera la convocatoria del Congreso regional en Castilla y León defendiendo que considera que no cumplía los estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas deben celebrarse tras la federal. El líder de los socialistas castellano leoneses acataba la decisión a pesar de no compartirla y defendía que se había "impedido ejercer" a la militancia su voz. El Comité Autonómico del PSCyL había fijado su Congreso para el 25 y 26 de enero en Palencia, mientras que el proceso de Primarias hubiera comenzado con las precandidaturas del 8 al 15 de octubre para votar el 9 de noviembre en primera vuelta y el 16 en segunda. Ferraz argumentó que como Congreso debe "entenderse todo el proceso y el calendario", por lo que todo lo relativo al congreso regional --incluyendo las Primarias-- debían ser tras el nacional, que concluye el 1 de diciembre. En el caso del PSOE-M el proceso de Primarias que llevó a Lobato a la Secretaría General frente al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, arrancaba antes de que tuviera lugar el nacional. Ambos eran proclamados candidatos el 5 de octubre, mientras que el XL Congreso Federal se celebró del 15 al 17 de octubre en Valencia. La votación final del PSOE-M en 2021 llegaba el 23 de octubre y el Congreso regional tenía lugar el 12 de noviembre. Tudanca argumentaba que si el enfoque que ha tenido en esta ocasión Ferraz se hubiera aplicado a los congresos celebrados en 2021 hubieran sido todos declarados "nulos".

