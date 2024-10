Gobierno Melilla(PP) pide el cese de la Delegada "por negligencia" y PSOE les culpa de perder dinero de planes de empleo

El Gobierno melillense ha solicitado la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla Sabrina Moh "por su negligencia" al "perder 16 millones de euros para desempleados" tras no haberse puesto en marcha los Planes de Empleo de 2024. El PSOE, en cambio, ha acusado al ejecutivo que preside Juan José Imbroda (PP), de ser ellos responsables de "dejar escapar" siete millones de euros para un programa de empleo para mujeres. En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente 1º del Gobierno de Melilla, Miguel Marín (PP), ha manifestado que Sabrina Moh "no sólo no resuelve los problemas existentes", sino que "crea problemas donde no debe haberlos", como la pérdida de "16 millones de euros" para planes de empleo. Esta situación, según ha dicho, "ha generado un clima de descontento en la población porque más de 1.500 parados se han quedado este año" sin Planes de Empleo en Melilla por la "irresponsabilidad" de Delegación. El también consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento ha asegurado que en Ceuta, con la misma norma jurídica-administrativa, "sí se han ejecutado planes de empleo con normalidad". En cambio, en Melilla, se han devuelto "cinco millones de euros" destinados a un programa de empleo para mujeres y otros de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno. Por todo ello, el vicepresidente ha exigido en nombre del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Melilla (PP) que la delegada del Gobierno Sabrina Moh sea cesada "inmediatamente" por su "incompetencia", "negligencia", "ineptitud" e "irresponsabilidad". Marín ha recalcado que Sabrina Moh ha demostrado, durante más de seis años al frente del cargo, que "no está preparada ni capacitada" para gestionar la Delegación del Gobierno ni los recursos públicos. Según él, es "incapaz de resolver los problemas" relacionados no ya sólo con el empleo, sino también "con la frontera con Marruecos, la aduana comercial y otros servicios esenciales". RESPUESTA DEL PSOE El PSOE melillense, en cambio, ha culpado a los populares de "haber echado a perder casi siete millones de euros" de un Programa de Apoyo a las mujeres. El portavoz de la Ejecutiva de los socialistas melillenses, Rafael Robles, ha criticado que a los populares "se les llena la boca con los once millones de los Planes de Empleo de Delegación" que aún no han sido ejecutados, cuando, según asegura, se trata de un proceso que ha sido "judicializado e intervenido por la justicia". En cambio, Rafael Robles ha subrayado que la Ciudad Autónoma de Melilla en manos del PP "no ha estado pendiente de los plazos y fechas para los Planes", lo que ha llevado a la pérdida de siete millones de euros para dar trabajo a mujeres desempleadas. El portavoz de los socialistas locales ha resaltado que "esto es así por mucho que ahora quieran culpar a la Delegación del Gobierno". Ha enfatizado que "la Delegación no tiene nada que ver con estas subvenciones, pues se gestionan por parte del SEPE". En este sentido y respecto al "Programa de apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano en el ámbito territorial de la ciudad de Melilla" (MUR), Robles ha explicado que "la Ciudad no fue capaz de cumplir sus propios objetivos". Esto ha causado que ahora tengan que devolverse 1,3 millones de euros. El portavoz ha advertido que "el SEPE, incluso, podría solicitarle a la ciudad los intereses de demora, además del reintegro de esa ayuda". En cuanto a los Planes de Empleo de la Ciudad, ha denunciado que se han perdido cerca de cinco millones de euros por "no estar pendientes de los plazos y las fechas". El portavoz del PSOE local ha rechazado que vayan a pedir el cese de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, como le pide el Ejecutivo melillense del PP, y señala que quienes tienen que dimitir son Miguel Marín, como consejero de Economía, y Esther Donoso, como presidenta de la sociedad generadora de empleo, ambos del PP: "No pueden estar en sus respectivos cargos ni un minuto más", ha apuntado Robles.

