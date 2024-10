Feijóo pedirá hoy a Sánchez en el Congreso que retire la ley que beneficia a etarras para forzarle a "retratarse"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles en el Congreso al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA con el objetivo de forzar a que se "retrate" delante de los grupos parlamentarios y de los ciudadanos, según han indicado fuentes de 'populares'. El Pleno de la Cámara Baja acoge a partir de las 9.00 horas un debate sobre la política migratoria --a instancias del Grupo Popular-- y sobre reglas de estabilidad presupuestaria con Europa, pero el primer partido de la oposición quiere incluir la polémica abierta por esta reforma legal que rebaja penas a etarras, que el Congreso aprobó por unanimidad el 18 de septiembre. En el PP admiten su "error" por no percatarse de las consecuencias de esa reforma legal pero subrayan que su voto en contra tampoco habría impedido su aprobación. Según los 'populares', solo el Gobierno tiene posibilidad de impedir que se apliquen esos beneficios a etarras si opta por la retirada de la ley. Por lo pronto, este martes el Grupo Popular ha usado su mayoría en el Senado para aplazar al próximo lunes la votación de la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 etarras con el objetivo de ganar tiempo y que el Gobierno tenga margen para actuar. CONVERSACIÓN ENTRE GAMARRA Y BOLAÑOS ESTA TARDE La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha contactado este martes por la mañana con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para pedirle que pare la tramitación de esa norma. Bolaños ha devuelto la llamada a Gamarra por la tarde --debido a que tenía reunión del Consejo de Ministros y Pleno de control en el Senado-- y le ha reprochado al PP su "cambió de opinión" en esta ley que rebaja penas a etarras, según han señalado fuentes del Ministerio de Presidencia. En esa charla, Gamarra le ha trasladado al ministro la voluntad del PP de enmendar lo ocurrido y le ha recalcado que se puede retirar la ley para evitar el daño que se puede producir con las rebajas de penas y las excarcelaciones de etarras. Además, ha dejado claro que el PP no sabía de las consecuencias de esta norma y que asume su "error", según las fuentes consultadas. Sin embargo, el Gobierno ya ha dejado claro que mantendrá esa reforma legal. Así lo confirmó este mediodía la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde acusó al PP de "usar el terrorismo por vacío de liderazgo". APELAR A SÁNCHEZ: TIENE "OPORTUNIDAD DE RETIRAR" LA LEY Pese a ello, Feijóo aprovechará el debate de este miércoles en el Congreso para decirle a Pedro Sánchez que "tiene la oportunidad de retirar" esta ley. Según fuentes del PP, si no lo hace se confirmará que el PP "votó por error" pero que el PSOE lo hace "por convicción". Fuentes del equipo de Feijóo han indicado que la sesión plenaria de este miércoles servirá para que el jefe del Ejecutivo se "retrate" porque si se niega a retirarla se verá que tenía "voluntad de excarcelar a terroristas" y que esto es "consecuencia de un pacto de legislatura con Bildu". "Vamos a apelar en el Congreso al presidente del Gobierno. Ahí podrá verbalizar su apoyo expreso a esta enmienda de Sumar, que abre la puerta a esta excarcelación anticipada de etarras", han señalado las mismas fuentes. Según han añadido, el Grupo Popular ha cometido "un error a nivel parlamentario" pero van a "dejar claro que esto pasa porque el Gobierno quiere que pase". A su entender, hay una "diferencia" entre quien "ha votado por equivocación" y quien provoca rebajas de penas de etarras por "necesidad parlamentaria". SEGUIR EXPLORANDO TODAS LAS VÍAS DE ACTUACIÓN POSIBLES Asimismo fuentes del PP han resaltado que el partido está analizando todas las "posibilidades a nivel jurídico y parlamentario" para "mitigar o parar" esta reforma legal que beneficia a etarras. "Cualquier camino que se pueda recorrer, lo recorreremos", han indicado, sin descarta poder ir a Europa o movilizaciones si bien admiten que al presidente del Gobierno "le da igual lo que diga la calle". EL PP NO PREVÉ TOMAR MEDIDAS INTERNAS Asimismo, y pese a que fuentes del equipo del PP han admitido el "error" del Grupo Popular por no detectar esta "indignidad" durante el trámite parlamentario, no se plantean tomar decisiones internas a nivel disciplinario con los diputados encargados de esta reforma legal. "Es responsabilidad colectiva y no vamos a focalizarlo en personas concretas", han confirmado fuentes de la dirección nacional del PP, que admiten que si el voto del Grupo Popular hubiera sido decisivo para que la ley saliera adelante, seguramente la actuación ahora sí que sería diferente. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, convocó esta mañana a las 9.00 horas a los diputados del PP implicados en el trámite parlamentario de la ley para recabar información y allí constató que estaban "muy afectados". "Los participantes han manifestado su disgusto personal y han asumido su responsabilidad", han indicado las fuentes consultadas, que insisten en que 'Génova' no va a "señalar ni nadie en concreto" porque asumen que todos han "fallado" en el trámite parlamentario.

