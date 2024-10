El Gobierno envía este miércoles un avión militar a Líbano con capacidad para traer a 65 españoles

El Gobierno enviará este miércoles a Líbano un avión militar con material para las tropas españolas desplegadas en la región y acondicionado para poder traer a España a hasta 65 españoles que deseen abandonar este país ante la reciente escalada entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá. Así lo adelantó el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en La 1 y posteriormente confirmó el departamento que encabeza Margarita Robles. En concreto, Defensa ha procedido a acondicionar el A400 que trasladará material para los contingentes españoles desplegados en Turquía, Irak y Líbano, "para permitir el traslado de personas y ofrecer la posibilidad de que 65 españoles puedan salir de Líbano", indicó en un comunicado. El avión tiene previsto partir este lunes por la tarde hacia Turquía, antes de llegar a Líbano el miércoles y traer de vuelta a España a los civiles que lo hayan solicitado, en coordinación con el Ministerio de Exteriores. Albares explicó que había contactado con Defensa "para que uno de los aviones que va a realizar vuelos a Beirut por motivos que no son los de la evacuación pueda regresar con ciudadanos españoles que todavía lo deseen". Por otra parte, el ministro desveló que desde la semana pasada otros 40 ciudadanos españoles abandonaron Líbano a bordo de aviones fletados por otros países, como Portugal y Países Bajos, para evacuar a sus nacionales y recordó que aún sigue habiendo vías comerciales, ya que aún hay vuelos desde Beirut a Madrid y también hay barcos hacia otros países de la zona. En este sentido, animó a los españoles que quieran salir de Líbano y aún no lo hayan hecho a que contacten con la Embajada española para que les ayude a encontrar vuelos comerciales o a incluirles en los aviones fletados por otros países. Con todo, el ministro indicó que "ya casi prácticamente no quedan ciudadanos españoles que nos hayan expresado su deseo de abandonar el país". La Embajada española tenía constancia inicialmente de unos 1.000 españoles y familiares en Líbano. El jueves pasado unos 200 de ellos abandonaron el país a bordo de los dos aviones fletados por el Ministerio de Defensa, un A400 y un A330. El primero de ellos tenía capacidad para 288 personas, pero voló con unas 240, mientras que el segundo, con 116 plazas, voló hacia Madrid con solo 40 pasajeros.

