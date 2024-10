Sumar cuestiona que el PP ignorara la posible rebaja de penas a etarras y ve "cutre" que ahora aleguen engaño

Sumar ha afirmado que "no es creíble" que el PP argumente desconocer el alcance de la reforma legal que podría rebajar penas de prisión a etarras y que apoyó en el Congreso, para tildar de "cutre", un poco "hipócrita" y "muy irresponsable" demandar ahora al Ejecutivo que solicite la reversión de esta norma a su paso por el Senado. Así lo han trasladado tanto el portavoz parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón, como los diputados Gerardo Pisarello ('Comunes') y Jorge Pueyo (Chunta) a los medios, cuestionados por las quejas tanto de PP y Vox relativas a que han sido engañados sobre la enmienda precisamente planteada por Sumar, que modificaba la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y que convalida a los presos las penas que cumplieron en otro país. Errejón ha explicado que Sumar presentó esa enmienda consciente de que ningún ciudadano español y europeo puede "cumplir dos veces la misma pena por un mismo delito", algo que es un principio "básico" de derecho penal y con el que se adaptaba una directiva de rango comunitario. A su vez, ha acusado al PP de estar siendo "un poco hipócrita", dado que el texto normativo llevaba semanas en discusión y las enmiendas presentadas estaban estaban disponibles para todos los grupos, se discutieron y se revisaron "una por una". También ha asegurado su convencimiento de que el PP sabía lo que votaba y la implicación de esa enmienda que es "de sentido común", pues según ha relatado, recogía el mismo contenido que en su día trajo al Congreso el exministro Alberto Ruiz Gallardón en una iniciativa legislatura que luego le retocaron en el Senado. "Teníamos que transponer esa directiva. Lo presentamos y hubo consenso entre todos", ha agregado para sentenciar que sí puede contemplar que Vox no se leyera esa enmienda pero está convencido de que el PP era "consciente" y ahora tratan de dar marcha atrás "presionado por algunos hiperventilados dentro de su propia casa". EL PP NO ES "CREÍBLE" CUANDO DISPONE DE JURISTAS Sobre esta cuestión, Pisarello ha lanzado que el PP tiene "un mal día" porque o ha "hecho muy mal las cosas", o "sabe lo que ha hecho pero no sabe cómo explicárselo a sus propios votantes". Es más, ha indicado que el PP tiene "juristas" en sus filas que examinan los textos legislativos y, por tanto, "no es creíble" que "no supiera lo que votaba". "Cuando el PP no quiere que pase una cosa, pues no la permite", ha confrontado el también secretario primero de la Mesa del Congreso para resaltar que el Congreso validó por unanimidad una ley que supone la transposición de una directiva europea y que "tiene lógica" dado que radica en una disposición que contaba con desde 2014 con el "visto bueno" del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Por tanto, ha criticado que el PP está haciendo "mucho escándalo" porque en realidad "no sabe dónde esconderse o no quiere explicar la verdad", que es una transposición de una norma que tuvieron "en sus manos" y que "aprobaron con pleno conocimiento de lo que hacía". REACCIÓN "MUY IRRESPONSABLE" Mientras, Pueyo ha ahondado en que esta reforma legal fue aprobada por unanimidad en el Congreso y consiste en algo "razonable", como es homogeneizar penas de prisión decretadas en el seno de la UE, y que también debieron pensar así PP y Vox cuando votaron a favor. A su juicio, resulta "muy irresponsable" que en función de los titulares el PP y Vox cambien de opinión para "fingir ahora" que fueron "engañados", una postura "muy cutre" y una "falta de respeto" hacia los demás diputados que dice "muy poco" del trabajo desplegado por las bancadas de ambas formaciones. Hoy el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" con la reforma de la ley, pero ha recalcado que ahora es el momento de buscar "soluciones". Por eso, ha emplazado al Gobierno a que "paren" esa ley. Mientras, su homóloga en Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que el PSOE "comparte el plan de desmantelamiento" de España con EH Bildu, después de la aprobación de la modificación legal que podría rebajar las penas de presos etarras. En esta línea, se ha mostrado "asqueada" por el "uso diabólico" que el PSOE hace de las leyes.

