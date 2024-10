Sánchez y Montenegro celebrarán la cumbre hispano-portuguesa el 23 de octubre en Faro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo portugués Luís Montengro, presidirán la XXXV Cumbre Hispano-Lusa que se llevará a cabo el 23 de octubre en la ciudad portuguesa de Faro, situada en la región del Algarve, según indican fuentes de Moncloa. De este modo España y Portugal continúan con el compromiso de celebrar esta cumbre bilateral cada año, aunque será la primera en la que participe Montenegro, que lidera el Gobierno portugués desde abril de este año. No obstante, ambos líderes ya han coincidido previamente pues el primer ministro portugués visitó La Moncloa días después de asumir el cargo. España y Portugal ratificarán en Faro un acuerdo alcanzado recientemente sobre un régimen de caudales en el tramo final del río Guadiana, que tiene el objetivo de asegurar el buen estado del estuario y distribuir de forma equitativa los caudales disponibles para los usos socioeconómicos de España y Portugal. Además, es previsible que sobre la mesa esté el proyecto de tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, que no está previsto que entre en funcionamiento hasta el año 2034, según las previsiones del Gobierno portugués. La última edición de la cumbre se llevó a cabo en Lanzarote, el 15 de marzo de 2023 con Sánchez y el también socialista, António Costa, que tras salir del Ejecutivo portugués ha sido elegido presidente del Consejo Europeo. El año anterior, 2022, la cumbre bilateral se celebró en la ciudad portuguesa de Viana do Castelo en la que abordaron el corredor de hidrógeno verde que va desde Portugal a Marsella pasando por territorio español.

