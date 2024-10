Mikel Merino pide galones

Las Rozas (Madrid), 8 oct (EFE).- Las ausencias de Dani Carvajal y Rodri Hernández por dos graves lesiones de rodilla que les mantendrá toda la temporada fuera de los terrenos de juego, provoca que nuevos internacionales tengan que dar un paso al frente en liderazgo. Mikel Merino es uno de ellos a sus 28 años, autor de un gol para la historia en la Eurocopa 2024 y recién fichado por el Arsenal.

"La vida cambia rápido, sobre todo este verano que ha sido uno de los mejores de mi vida", reflexiona Merino preparado para lo que le viene en su nuevo club y en la selección española.

"A nivel personal y privado todo cambió con la Eurocopa, con el gol que marqué, y al colectivo ganando el título. El fichaje por el Arsenal me ha cambiado la vida literalmente porque todo es distinto y vivo en otro país. Tengo que adaptarme a tantos cambios en un periodo tan corto de tiempo pero estoy listo", manifestó en su comparecencia en la Ciudad del Fútbol.

La ausencia de Rodri al mando del juego de la selección abre una nueva opción a Mikel Merino. El sustituto natural en el mediocentro es Martín Zubimendi pero él también se siente preparado para jugar en esa demarcación si Luis de la Fuente se lo encomienda.

"No he hablado con el seleccionador de eso en particular. En una situación de necesidad puedo jugar ahí o si me lo pide puedo jugar en esa posición sin problema. En la selección he participado de 8 o de 10 y por detrás siempre han estado Rodri y Zubimendi, pero estoy para lo que el míster me pida. Llevo muchos años y estoy para lo que quiera. Veremos lo que pasa en el futuro", aseguró sintiéndose preparado.

Merino regresa a la selección tras perderse por lesión la primera convocatoria después de la Eurocopa y los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones. "Me encuentro bien y fuerte, con la lesión olvidada".

"Estoy contento de estar aquí de nuevo con mis compañeros tras la Eurocopa, tenía muchas ganas de estar en la anterior pero tuve la mala suerte de fracturarme la escápula. Ya es pasado. Muy feliz de empezar una nueva aventura con compañeros con los que hemos hecho cosas tan grandes. Estamos con hambre de seguir haciéndolas".

En su regreso a la selección ha notado la ausencia de dos jugadores que más peso tienen en el vestuario. "Ha sido un cambio bastante grande. Hemos tenido la mala suerte de perder a Carvajal y a Rodri, dos pesos muy importantes en la selección dentro del vestuario. Les echamos de menos y les echaremos en lo que nos viene por delante, pero al mismo tiempo se abre la puerta para otros jugadores que están muy preparados y lo van a hacer bien".

Sin parar de crecer con una madurez impropia para su edad sigue Lamine Yamal, quien a sus 17 años es gran referente de España en cada partido. Mikel Merino ve una evolución en su forma de interpretar el juego y advierte de que llegará un momento en el que no mantenga su gran nivel, para pedir calma.

"Lo veo muy bien. Aquí sigue siendo el mismo chico risueño, el joven de 17 años que se ríe y no para de hacer bromas. Es parte de su encanto. Siendo su segunda temporada consecutiva a gran nivel ya está empezando a coger esa confianza, el ritmo, a entender los tiempos que se viven dentro del terreno de juego", analizó.

"Se está viendo una versión increíble. Es un talento único en el mundo y lo está demostrado, pero al mismo tiempo hay que saber que ojalá consiga mantener este nivel siempre pero tiene 17 años, es muy joven y puede haber momentos bajos en el futuro. Todo el mundo que le está alabando ahora espero que cuando tenga dos partidos peores no le critique demasiado. Él tiene los pies en el suelo y creo que lo va a gestionar bien", agregó. EFE.