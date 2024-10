La Junta va a la reunión con Albares sobre Gibraltar "con escepticismo" porque no se sabe "lo que está negociando"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que la Junta acude este miércoles a la reunión sobre Gibraltar convocada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "con escepticismo", porque "lamentablemente el ministro da la espalda al Campo de Gibraltar, no da la cara, ni cuenta, ni se sabe, en ningún caso, lo que se está negociando". "Nos parece que es una actitud improcedente del Ministerio que nos vuelve a citar", ha afirmado en Algeciras en declaraciones a los periodistas Antonio Sanz, que ha añadido que "las últimas veces cuando nos ha citado ha sido para decirnos que está negociando, pero sin darnos ningún tipo de detalle". En este sentido, ha insistido que "con lo que representa que se esté negociando a tres, que nunca se había negociado a tres y sin la presencia de la Junta de Andalucía", el Gobierno andaluz "sigue reclamando la presencia activa de la Junta, como ha ocurrido siempre en todos los gobiernos, incluido cuando ha gobernado el PSOE en otras ocasiones, salvo ahora con este ministro". "Se trata de temas que son claramente competencias autonómicas, de asuntos como el de los trabajadores, que afectan desde el punto de vista sanitario, las prestaciones, desde el punto de vista medioambiental, donde el cien por cien de las competencias en esa materia son de la Junta de Andalucía, y lógicamente, con el futuro económico del entorno y la comarca", ha argumentado Sanz. "Si se excluye a la Junta de Andalucía de esta participación, que es la primera vez que ocurre, pues lamentablemente se está dejando de lado al representante de los andaluces, que es el territorio donde está el Campo de Gibraltar", ha insistido. NO VALE CUALQUIER ACUERDO Además, el consejero ha afirmado que tienen "preocupación" por la negociación porque "no vemos que el Gobierno de la nación esté apostando realmente por aprovechar esta oportunidad". "El Gobierno de Andalucía quiere acuerdos, desea un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, queremos el mejor acuerdo y creemos que hay demasiadas prisas, improvisación y falta de criterio por parte del Gobierno de la nación a la hora de plantear esta negociación", ha afirmado. En este sentido, Sanz ha apuntado que "se habla de un acuerdo para la prosperidad compartida de Gibraltar y el Campo de Gibraltar y lo que está trabajando el Ministerio es un acuerdo de desigualdad compartida". "Mientras que no se valore lo que sería equilibrar las condiciones socioeconómicas de ambos territorios y, especialmente, las fiscales, hasta que no se hable de verdad de un estatuto fiscal especial para el Campo de Gibraltar, como reclama la Junta de Andalucía, va a ser muy difícil que podamos competir desde el punto de vista económico, social y de atracción de inversiones", ha explicado Sanz, que ha añadido que "mientras que haya territorios a pocos metros donde el impuesto de sociedades está tan bajo y en España está tan alto, lógicamente las empresas no van a poder competir". Así, ha añadido que "junto a eso, no llegan los planes especiales o se incumplen los que se anuncian y lamentablemente por ahora lo que conocemos es un camino hacia la desigualdad compartida, que es no aprovechar la oportunidad histórica de una negociación de la Unión Europea-España con el Reino Unido y que claramente no puede acabar como perjudicado ni perder esta oportunidad del Campo de Gibraltar". "Creo que el Campo de Gibraltar se merece de verdad un Gobierno que apueste, que defienda y que claramente desarrolle políticas que permitan equilibrar desde el punto de vista fiscal y económico ambos territorios", ha insistido. CONTROLES BIOMÉTRICOS Sobre la futura entrada en vigor del sistema de control biométrico en la Verja a partir de noviembre, Sanz ha señalado que no sabe si de alguna manera el Ministerio "ha trabajado con cierta ingenuidad", porque "han dado por hecho y han anunciado acuerdos inminentes permanentemente, han dado hasta fechas prácticamente de ese acuerdo, y luego no se ha producido". "Todos sabemos que el resultado de no acuerdo evidentemente son las condiciones que vienen establecidas en Schengen y que lógicamente espero y deseo que no sea así, porque lo que desea el Gobierno de Andalucía es el mejor acuerdo para el campo Gibraltar", ha concluido.

