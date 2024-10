Feijóo admite el "error injustificable" del PP con la ley que rebaja penas a etarras y urge al Gobierno rectificar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "treta política" y "pacto encapuchado con Bildu" tras la aprobación en el Congreso de la reforma que lleva aparejada la rebaja de penas de prisión a "44 etarras", una tramitación que fue posible con el apoyo del PP, por lo que ha pedido disculpas. Aunque ha reconocido el "error injustificable" de su partido, ha llamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rectificar para poder "mirar a los ojos" a las víctimas de ETA. Durante su intervención en una visita realizada a una escuela infantil en la localidad de Guadalajara, ha reaccionado así tras la aprobación y ha apuntado que esta reforma servirá para "beneficiar a condenados por terrorismo de la banda ETA con beneficios penitenciarios, y además ahorrándole el cumplimiento íntegro de penas utilizando una treta parlamentaria de enorme bajeza moral". Una vez conseguida la luz verde a esta tramitación, ha dicho que el PP "trasladó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo el rechazo al pacto encapuchado entre Bildu y el Gobierno", además de trasladarle las "más sinceras disculpas" por el hecho de que los 'populares' no hubieran "advertido antes, en la tramitación" de este extremo. A continuación, ha resumido la actuación del PP, para afirmar que "pidió al Grupo Popular en el Senado que retiraran del orden del día" el texto en la Cámara Alta, algo que se ha conseguido "con mayoría absoluta". "El PP quiere paralizar esta indecencia pero somos conscientes de que solo el Gobierno puede retirar este texto", ha dicho, añadiendo que ya ha pedido al PSOE "que impida la rebaja de penas en beneficio de 44 etarras". "Que impidan la excarcelación del asesino de Miguel Ángel Blanco o del Fernando Mújica. Es nuestra obligación. Están a tiempo de ahorrarse tener que agachar la cabeza por no poder mirar a los ojos a las familias de los asesinados", ha manifestado. AVISO AL PSOE SI MANTIENE "ESTA INDIGNIDAD" El presidente del PP ha insistido en que el PSOE aún "está a tiempo" de evitar que se consuma esta rebaja de penas a etarras. "Apelo a la conciencia de todos los socialistas", ha dicho, para reiterar que están a tiempo de evitar que se consume. Es más, ha avisado al PSOE que si el PSOE "mantiene esta indignidad será el único responsable ante la historia". Feijóo ha indicado que el PP asume el "error injustificable" pero ha puesto el foco en el Gobierno alegando que se necesita una rectificación. "Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel a presos condenados de ETA para mantener a Sánchez en el Gobierno", ha dicho. Según el líder del PP, "no todo vale". "No vale utilizar una trasposición de una directiva para incluir una disposición adicional por la puerta de atrás". Por eso, ha recalcado que si el PSOE no retira el texto, el responsable de este "atropello indigno a la memoria de las víctimas" será Pedro Sánchez, su grupo parlamentario y sus socios.

