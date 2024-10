El gobierno de Santiago ve "algo excesiva" la acción policial en la protesta pro Palestina y PP pide que se retracte

La portavoz del gobierno de Santiago, Míriam Louzao, ha lamentado este lunes que la manifestación en solidaridad con Palestina, una protesta "muy importante" en favor "de la paz" y con miles de participantes, fuese "noticia" por unos incidentes que se saldaron con nueve detenidos, ya en libertad. Al respecto, ha apuntado que, "por lo que trascendió y las imágenes", la intervención policial parece "algo excesiva". "Desde el gobierno --que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín-- nos interesamos desde el primer momento para conocer la situación de las personas detenidas y entendemos que fue un altercado que no se debió de producir nunca en una marcha en solidaridad con Palestina", ha aseverado Louzao, en la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos acordados en la junta de gobierno local. De hecho, ha sido el segundo de los asuntos a los que ha hecho mención en su intervención, después de arrancar la rueda de prensa lamentando el crimen machista de Moaña, que se suma "a una muy preocupante ola" que vive el país. Así, la portavoz del gobierno local ha incidido en que, desde Raxoi, además de poner a disposición de las mujeres los recursos de los que disponen, se traslada también, una vez, su condena y "más enérgica repulsa". "QUE SE RETRACTE" Las manifestaciones de Louzao sobre los incidentes de la manifestación en solidaridad con Palestina no han pasado desapercibidas para el PP, cuyo líder local, Borja Verea, ha calificado de "imprudentes" las palabras de la portavoz del gobierno local. Así, ha interpretado que "se pone del lado de los asaltantes de unos negocios" en el transcurso de la manifestación y ha exigido a los nacionalistas "que se retracten o desautoricen a la concejala que hizo las declaraciones asegurado que la intervención policial había sido excesiva". "Estamos ante unas declaraciones gravísimas, aunque por otro lado esperadas porque tenemos un gobierno del BNG y una alcaldesa que se pone directamente del lado, por ejemplo, de Nicolás Maduro, y su partido del lado de Putin", ha alertado. "Esto es gravísimo, representantes públicos poniéndose del lado de presuntos delincuentes que asaltaron negocios", ha agregado, antes de incidir que, en esta ocasión, no se habla de "manifestantes" sino de "presuntos delincuentes que asaltaron unos establecimientos". Verea ha remarcado que el PP "respeta" el derecho a manifestación, pero también espera que el gobierno de la ciudad "se ponga del lado de los propietarios y de los negocios y no del lado de, presuntamente, alborotadores agresivos que asaltaron negocios". REACCIÓN DEL SUP Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Roberto González, ha difundido un audio en el que alude a los altercados y, ante las palabras de Louzao, remarca que es necesario condenar "la violencia" que, bajo su punto de vista, empleó un grupo de personas "para actuar de terroristas urbanos camuflados dentro de una legítima protesta". El sindicato policial ha denunciado que nueve agentes resultaron heridos, uno con un codo roto, y se personará en la causa. COMPOSTELA ABERTA También se ha pronunciado sobre lo ocurrido el domingo Compostela Aberta, que comparte el gobierno de la capital gallega con el BNG. En un comunicado, manifiestan su "repulsa y condena ante las actuaciones policiales" al final de la manifestación en Santiago, que ven "excesivas y desproporcionadas" por parte de las unidades de antidisturbios desplegados en la capital gallega. "Esperamos que se investigue lo sucedido porque solo de esa forma se puede defender la función y credibilidad de las instituciones", ha señalado CA, que aboga por que "se aclare, cuanteo antes, la secuencia de los hechos y se explique esta actuación policial".

