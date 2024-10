Constituida la comisión sobre Begoña Gómez y la UCM con Presidencia del PP y Vicepresidencia del PSOE

La comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la esposa del presidente, Begoña Gómez, ha quedado constituida este martes en la Asamblea con la Presidencia en manos del PP y la Vicepresidencia en manos de PSOE. La Cámara de Vallecas ha acogido a las 11.30 horas la sesión constitutiva de la Comisión, presidida por la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán. En la misma la secretaria tercera de la mesa de la Asamblea, Susana Pérez Quislant, ha sido designada presidenta de la comisión con los 70 votos del PP, mientras que el portavoz adjunto del PSOE Jesús Celada ha logrado el segundo puesto con los 54 votos de su partido y de Más Madrid, que le ha apoyado. El secretario de la mesa de la comisión será el portavoz de Educación del PP, Pablo Posse Praderas. Con esta sesión arranca la cuenta atrás para el llamamiento a la misma de la mujer del presidente y del rector de la UCM, Joaquín Goyache, que el PP adelantó ayer para la primera sesión de la misma, que se espera para mediados de noviembre. Además el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, apuntaba que en base a lo que se fuese descubriendo en esta primera sesión se plantearían llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Sánchez, y a otros "altos cargos" el Gobierno. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Tras conformarse la comisión los diferentes grupos han atendido a los medios de comunicación y la oposición ha cargado contra el PP por el reparto de comparecientes. Según han asegurado Vox y PSOE la presidenta de la misma habría planteado aplicar la Ley D'Hont para repartir entre los partidos los comparecientes. "Nos dicen que ellos están muy a favor de la aplicación de la ley D'Hont a la hora de pedir las comparecencias. Eso nos hace ser muy suspicaces, eso significa que alguien quiere matar a alguien, quiere excluir a Vox", ha planteado en los pasillos de la Cámara el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien ha recordado que los que llevan trabajando "desde el principio" en el 'caso Begoña Gómez' son ellos y "no otros". Fuentes parlamentarias han apuntado que la idea inicial es que sean en total unas seis sesiones --dos al mes y siendo enero inhábil-- y que los comparecientes no sean más de tres por cada una. Esto implicaría 18 comparecientes en total que, repartidos siguiendo este sistema serían 10 PP, 4 Más Madrid, 3 PSOE y 1 Vox. Fúster ha reprochado que no se "deje trabajar" a su partido, pero que de la "lista que llega desde el techo hasta abajo" que podrían llamar elegirán "un nombre que arrojará luz". Posteriormente han informado de que ya han pedido a Begoña Gómez al temer que PP se eche atrás. PSOE NO DESCARTA LLAMAR A NADIE Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, ha insistido en que se trata de una comisión que "poco tiene de investigación y mucho de persecución" contra Begoña Gómez. Ha indicado que la aplicación del método D'Hont no tendría "ningún precedente" en las comisiones de investigación donde la cortesía parlamentaria suele marcar un reparto del total entre los grupos de forma paritaria. "Esto quería decir, bueno pues un poco también lo que dijo ayer Juan Lobato, que Vox señala que el Partido Popular dispara y dispara como para incluso hasta cargarse a Vox", ha planteado. Asimismo, ha cargado contra el PP por anunciar que llamaría a la mujer del presidente en la primera sesión a pesar de que no estaba siquiera constituida. Al hilo, ha asegurado que quiere hablar de la universidades públicas de Madrid y que traerán a perfiles con relación a esta pero que aún no han "descartado nada" al ser preguntada por si valoran llamar a algún miembro del Gobierno autonómico o a la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. MÁS MADRID VE UN "USO INDIGNO" DE LOS IMPUESTOS Por Más Madrid ha tomado la palabra el portavoz en esta comisión, Antonio Sánchez, quien considera que la misma es un "uso indigno de los impuestos de los madrileños" y un "circo" para distraer. "Lo que quieren es que los madrileños no estén pendientes de cómo les roban la universidad pública, la universidad de todos, y que se hable mientras tanto del chiringuito que supuestamente tendría sabe Dios quién", ha apostillado. Al hilo, ha asegurado que en esa primera comisión deberían estar los rectores "y no Begoña" y que por ello desde Más Madrid van a tomarse "en serio" la comisión y a llamar a comparecientes que "de verdad puedan hablar de la situación". PP NIEGA "RODILLO PARLAMENTARIO" Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado que haya "rodillo parlamentario" y ha defendido que en la Asamblea "casi todo se ha hecho siempre por Ley D'Hont". "Lo que no tiene sentido es que un grupo que tiene 10 o que tiene 11 diputados tenga el mismo peso que el que tiene 70 porque sería una falta de respeto a la votación de los madrileños", ha planteado ante las críticas de la oposición. Asimismo, ha defendido de nuevo que el objeto de esta comisión es recuperar el "prestigio" de la UCM, que a sus ojos se ha visto dañado cuando ha aparecido "en la prensa internacional la utilización probablemente irregular que de los programas de posgrado ha hecho la mujer del presidente del Gobierno de España en la Universidad Pública madrileña". "Se está haciendo un daño reputacional muy grave que deberíamos restaurar, y por eso no hay ninguna utilización espuria, sino, al contrario, hay una utilización legítima, razonable y pertinente de los recursos de esta Asamblea para restaurar un prestigio que no ha sido esta Asamblea y no ha sido el Grupo Popular, sino el presidente del Gobierno, su mujer, los que han hecho ese daño a la universidad y somos nosotros los que lo vamos a restaurar", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar