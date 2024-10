Rosa Peral reclama 30 millones a Netflix por 'El cuerpo en llamas'

Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión como coautora del asesinato en mayo de 2017 de su pareja y compañero en la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez, ha presentado una demanda por la vía civil contra la productora de la serie 'El cuerpo en llamas, Arcadia Motion Pictures, y la plataforma Netflix, a las que reclama 30 millones de euros. Así lo ha avanzado 'El Periódico' y lo ha confirmado a Europa Press su abogada, Núria González, que ha precisado que han interpuesto la demanda al considerar que la ficción no solo vulnera la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal de Peral, sino también de su hija, menor de edad, que también aparece representada. La letrada ha explicado que, teniendo en cuenta que hasta mayo de este año la serie se había visto 26,6 millones de horas en todo el mundo --una media de 3,32 millones de horas al mes--, han decidido reclamar 1 euro por cada hora reproducida para la niña por los daños morales y 10 céntimos para Peral "por la imagen que se da de ella como madre". PROTAGONISTA INVOLUNTARIA La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que Peral se ha convertido en protagonista involuntaria de una serie en la que aparece encarnada por Úrsula Corberó, actriz que guarda un parecido con ella, lo que hace que sea "totalmente reconocible e identificable para el espectador" y recuerda que nunca cedió sus derechos de imagen ni dio consentimiento para que se interpretara a una de sus hijas, que es menor de edad. Por ese motivo, en agosto de 2023, Peral pidió visionar la serie antes de que se estrenara, alegando que no había sido informada de la realización de la citada ficción, que bajo la fórmula "basada en hechos reales" cuenta los hechos por los que la demandante cumple condena en la prisión de Mas d'Enric (Tarragona). El 4 de septiembre Netflix publicó el vídeo promocional de la serie en el que aparecía el personaje que representa a la menor, que realiza acciones "completamente falsas" para que el espectador perciba que su declaración en el juicio --en el que en realidad no participó-- supuso la principal prueba de cargo para condenar a su madre. Al día siguiente, González presentó una demanda de medidas cautelares para frenar el estreno de la serie por infracción del derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen de Peral y de sus hijas menores de edad, pero en septiembre de 2023 el Juzgado de Primera Instancia 2 de Vilanova i la Geltrú denegó la medida cautelar, por lo que la abogada presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que en abril de 2024 revocó y dejó sin efecto la resolución recurrida. IMAGEN DE MADRE "NEGLIGENTE" Sin embargo, el Juzgado de primera Instancia 6 de Vilanova i la Geltrú "ha vuelto a denegar la medida cautelar sin realizar ningún trámite al respecto y sin citar a las partes", lo que contraviene lo dictado por el órgano judicial superior, según la demanda. Por eso, Peral ha decidido presentar una nueva demanda argumentando que la serie podría haberse realizado sin involucrar a una menor, para quien reclama 26,6 millones por daño psicológico, y 2,66 millones para ella misma por retratarla como una madre "negligente" y violenta.

