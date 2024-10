PSOE dice que la reforma cuestionada por la AVT reproduce un texto del Gobierno del PP avalado por el Consejo de Estado

El PSOE ha salido este lunes al paso de la polémica por la reforma de la ley de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE que, según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) podría beneficiar a más de 40 presos de ETA, subrayando que la cuestionada enmienda de Sumar que se incorporó al texto reproduce literalmente la redacción del proyecto de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió en su momento a las Cortes y que, además, recoge el criterio fijado por el Consejo de Estado. En concreto, fuentes del Grupo Socialista han indicado que la enmienda del grupo confederal para reformar el artículo 14 de la citada ley "reproduce de manera literal la que recogía el Proyecto de Ley que el Gobierno del PP remitió originalmente a las Cortes Generales" y que, además, "recoge el criterio del Consejo de Estado en su informe preceptivo". Desde Sumar, su portavoz adjunto, Enrique Santiago, ha explicado que su enmienda buscaba "corregir una discriminación" para que los españoles tengan un tratamiento igualitario en la aplicación del derecho comunitario europeo, ya que, actualmente cualquier ciudadano europeo condenado en nuestro país puede disfrutar de unos beneficios de ejecución de condena en su país de origen, mientras que los españoles no. Este nuevo proyecto de ley remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez transpone y aplica en el ordenamiento jurídico español la normativa de la UE sobre el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). NI UNA SOLA ENMIENDA EN EL SENADO Los socialistas hacen hincapié en que su tramitación ha sido "objeto de un acuerdo muy amplio". De hecho, recalcan que el Pleno del Congreso lo aprobó por unanimidad el 18 de septiembre, que no recibió "ni una sola enmienda en el Senado" y que este martes irá al Pleno de la Cámara Alta. El PP ha anunciado su intención de rechazar la reforma en el Pleno. En este contexto, el PSOE destaca que el objetivo de la ley es "completar, actualizar y mejorar la transposición" de la directiva así como mejorar también la aplicación de una Decisión Marco Europea, "que se reforma ahora por razones de seguridad jurídica y a la luz de su aplicación durante estos años". Así, señalan que las enmiendas de Sumar "compartían esos propósitos de actualización y mejora de la seguridad jurídica en relación a la consideración de las condenas cumplidas en otros Estados miembros para la determinación de la pena a cumplir en nuestro país y el límite máximo de cumplimiento". "Y no fueron objeto de crítica alguna durante los debates de Comisión y Pleno", aseveran los socialistas.

