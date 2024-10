Portero (DyJ) critica a PP y Vox por permitir la reforma legal que beneficiaría a etarras: "No tiene disculpa"

El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha criticado este lunes tanto al PP como a Vox por no anticiparse a la reforma de la ley orgánica 7/2014 que se tramita en el Senado y que podría beneficiar a 44 presos de ETA al descontarse las penas cumplidas en Francia. "No tiene disculpa", ha lamentado. "Nadie ha engañado al PP ni a Vox, el proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Ambos partidos deberían haber presentado votos particulares para el debate en el Pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de la disposición adicional única de la LO 7/2014", ha señalado Portero en declaraciones remitidas a Europa Press. Portero ha pedido explicaciones y "responsabilidades" dentro del PP y Vox por permitir la tramitación parlamentaria, "votando a favor en el Pleno". "Esto último no tiene disculpa; no se entiende cómo no han estado pendientes de un asunto que afecta tanto a la política penitenciaria de los asesinos de ETA", ha dicho. "Los españoles les eligieron para parar al Gobierno y su connivencia con el partido de ETA", ha añadido Daniel Portero en referencia a la estrategia de PP y Vox frente a los acuerdos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu. En febrero de 2022, el Gobierno negó que existiera "voluntad" por parte del Ejecutivo para rebajar las condenas de los presos de ETA a través de la modificación de la ley orgánica 7/2014. "No hay voluntad ni intención alguna", señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El titular del Interior apuntó que la reforma de la ley 7/2014 afectaba tan sólo a la "interoperabilidad de bases de datos entre países europeos", sin que tuviera por tanto efectos sobre posibles rebajas de condenas de los presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia y siguen ahora en prisión en España.

Compartir nota: Guardar