El PP aplazará en el Senado la votación de la reforma legal que beneficiaría a etarras y exige al Gobierno que la retire

El PP ha anunciado este lunes que aplazará la votación en el Senado de la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), aunque no podrá paralizar su aprobación definitiva, por lo que ha exigido al Gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene la potestad de vetarlo actualmente. En concreto, los 'populares' retirarán del orden del día del Pleno de este martes esta reforma legal, aunque el plazo máximo para tramitarla es el 14 de octubre. No obstante, aunque se retrase su inclusión en la sesión plenaria, no se impediría su aprobación definitiva, sino que se dilataría. En este contexto, el PP exige al Gobierno que utilice su potestad para retirar esta reforma legal, y deja "en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión". "Si el Gobierno no retira este texto, buscaremos cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias. El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito. Antes, dado que iba a sacar adelante esta modificación legal con sus socios, y también ahora", proclama el PP en un comunicado. Con todo, los 'populares' han asegurado que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado en la mañana de este lunes con la presidenta de la AVT para disculparse personalmente por lo ocurrido y "compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas". SE APROBARÁ EN CUALQUIER CASO Eso sí, la modificación legal se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pesar de que el PP vote en contra en el Senado, ya que en su tramitación en la Cámara Alta no se ha incluido ningún veto ni ninguna enmienda. Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press explican que, aunque el PP ha anunciado que usará su mayoría en el Senado para rechazar el texto que viene del Congreso, la reforma legal se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor al no incluirse vetos ni enmiendas en la Cámara Alta. El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha anunciado que votarán en contra de esta reforma legal, que se trata de una modificación de una ley sobre intercambio de información de antecedentes penales con la que, según la AVT, hasta 44 miembros de ETA podrían descontar la condena que ya han cumplido en Francia y hasta siete etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses. Sin embargo, el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE. FECHA LÍMITE: 14 DE OCTUBRE En cualquier caso, esta reforma legal que se aprobó ya por el Congreso se aceptó tramitar en el Senado por la vía de urgencia, por lo que la fecha límite para que se aborde en la Cámara Alta será el 14 de octubre.

Compartir nota: Guardar