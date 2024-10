EH Bildu muestra su convencimiento de que se puede llegar con Sánchez a un acuerdo de "nuevo estatus" para Euskadi

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado convencida de que se puede llegar acuerdo de "nuevo estatus" para Euskadi con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha abogado por el derecho a decidir. Además, ha asegurado que "nunca, jamás, en absoluto" su formación ha puesto sobre la mesa el tema de los presos de ETA en la negociación presupuestaria. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aizpurua ha expresado su convicción de que se puede llegar a un acuerdo de "nuevo estatus" para Euskadi con el Gobierno de Pedro Sánchez porque existen "los mimbres necesarios", además, con "una mayoría en el Parlamento Vasco que aboga por esto y porque hay una mayoría social que lo apoya". En su opinión, "hay que darle cauce y hay que darle salida" a un nuevo estatus para Euskadi. "Se puede, se podía antes, se puede ahora y se debería hacer. Y esperemos que el camino que ha empezado vaya a buen puerto. Otras veces ha empezado también una especie de procedimiento similar (en alusián al Plan Ibarretxe). A ver si esta vez es de verdad y nos lo tomamos en serio", ha dicho. Para la diputada de EH Bildu, en torno a esta cuestión "va a haber siempre ruido mediático", pero, pese a ello, ha emplazado a llegar a un acuerdo Euskadi, que refleje "esa mayoría que existe en la sociedad vasca" y que concite el apoyo de "del mayor número de fuerzas posible". "Después, cuando esto esté acordado en la Comunidad Autónoma Vasca, poder llevar un planteamiento común a Madrid. Y entonces, se tendrá que pronunciar Madrid, esté quien esté en el Gobierno. Esa es la clave de todo. Si tomamos conciencia de esto, se puede hacer porque existen las posibilidades para hacerlo", ha manifestado. Preguntada sobre si cree que el debate sobre el derecho a decidir está en la calle en Euskadi, ha respondido que "los debates están en la calle o no en función de, muchas veces, de las líneas de opinión que se quieran trazar". "El debate estará cuando los partidos empecemos a dar pasos adelante y a tomar decisiones. El derecho a decidir es un derecho que nos pertenece como ciudadanos. Los vascos y las vascas lo llevamos exigiendo durante mucho tiempo y es una de las claves de bóveda para poder ir avanzando y que los conflictos que tanto tiempo se han mantenido también, de alguna forma, se vayan normalizando y tiene que ser lo que dé paso a una sociedad democrática y en democracia", ha insistido. PRESUPUESTOS DEL ESTADO EH Bildu también espera poder llegar a un acuerdo "satisfactorio" con el Gobierno para poder apoyar los Presupuestos Generales del Estado, y ha querido dejar claro que "nunca, jamás, en absoluto" han puesto sobre la mesa el tema de los presos de ETA en la negociación presupuestaria. Tal como ha explicado su portavoz en el Congreso, ahora mismo el proceso negociador sobre las Cuentas está paralizado. No obstante, ha señalado que en primavera ya se había "avanzado bastante en las conversaciones", por lo que no se partiría de cero. En todo caso, ha subrayado que primero hay que sacar adelante el techo de gasto y espera en que pueda ser así, "y que sea bueno para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, que verían aumentada su capacidad de poder invertir en servicios públicos". "Confío en que todo salga bien y haya presupuestos", ha añadido. En cuanto a la posición de Junts en el Congreso, ha querido mostrar su respeto a las estrategias de cada partido, y se la limitado a afirmar que espera que "haya acuerdos, y que la vía del diálogo y la negociación dé sus frutos". Mertxe Aizpurua ha expresado también su deseo de que esta legislatura "se prolongue en el tiempo", pero no sabe si será posible agotar este mandato. "Nadie se puede arriesgar a decir cómo va a terminar esta legislatura. Yo creo que a todas las fuerzas políticas que dimos el sí a la investidura de Pedro Sánchez y posibilitamos que hubiese esta legislatura, en contraposición a la que todos sabemos cuál puede ser (Con PP y Vox), que no es buena para nadie, nos merece la pena que hagamos un esfuerzo", ha asegurado. Tras admitir que la situación "es muy complicada y muy difícil", ha explicado que "el Gobierno se tendrá que empeñar mucho más, doblemente, que si tuviese una situación mucho más plácida y mucho más tranquila, para mantenerse en el Gobierno y para mantener esta legislatura". En su opinión, "se puede tirar" con una prórroga de las Cuentas, si las nuevas no llegan a aprobarse, pero sería una situación "más incómoda para poder mantenerse", porque los PGE darían al Ejecutivo "tranquilidad por lo menos para dos años más". "Si no hay Presupuestos, no sería un elemento dramático, pero sí dificultaría las cosas", ha admitido. Aizpurua ha dicho que Pedro Sánchez puede "estar tranquilo" con EH Bildu en el sentido de que respetarán los acuerdos que alcancen, porque son "fiables", y no harán "ruido por hacer ruido", pero "no puede estar tranquilo en esta legislatura en ningún caso porque necesita todos los votos todo el rato en cada Ley". "Y nosotros en leyes que no supongan avances, no vamos a estar. Con lo cual tiene una tranquilidad relativa", ha advertido. LEY MORDAZA La portavoz de EH Bildu en el Congreso cree que la reforma de la Ley Mordaza acordar con el Gobierno tendrá un proceso de aprobación "breve" porque "ninguno" de los grupos necesarios para sacarla adelante "se va a oponer". Mertxe Aizpurua ha recordado que el texto anterior, presentado por el PNV, "se trabajó mucho tiempo durante muchas sesiones", y se llegó a un documento que no satisfacía a su grupo. "Faltaban cuatro puntos que para nosotros eran prioritarios, y ahora lo que hemos conseguido es que aquel texto que no concitaba ni nuestro apoyo ni el de algún otro grupo (ERC), se haya completado", ha indicado, para considerar que ahora la norma es más respetuosa con los derechos de la ciudadanía. "Es importante porque, de alguna forma, da una pista de aterrizaje para que la ley Mordaza caiga", ha apuntado. A su juicio, "todo el mundo que tenga aspiraciones y pensamiento democrático debe alegrarse" de ello. Asimismo, confía en que el proceso para su aprobación "sea breve". "Ya se ha registrado la proposición de Ley, tiene el acuerdo de siete grupos y, quienes todavía no han manifestado su total adhesión a este texto, tendrán tiempo de presentar mejoras", ha manifestado. Mertxe Aizpurua prevé que en dos o tres semanas, "como muy tarde", se adopte la decisión en el Congreso de empezar la tramitación, y cree que "ninguno de quienes son necesarios para que esto vaya adelante se va a oponer". "Y luego ya veremos. El trámite se espera que sea breve porque realmente se ha trabajado ya mucho", ha subrayado. CRÍTICAS DE LOS CUERPOS POLICIALES Ante las críticas de los diferentes cuerpos policiales, incluida la Ertzaintza, a las modificaciones introducidas por EH Bildu, Aizpurua ha explicado que debe haber "un equilibrio" entre las libertades civiles y derechos de la ciudadanía y la protección de la Policía, porque había "un desequilibrio brutal". Según ha precisado, la Policía debe ser "garante de los derechos de la ciudadanía". "La Policía no está solamente para repartir leña, para acciones coercitivas, y parece que quienes critican estos cambios en la Ley Mordaza se olvidan de esto", ha remarcado. Para Mertxe Aizpurua, "la ley Mordaza tiene un muy marcado sentido autoritario", y había que revertirlo. También ha explicado, con esta reforma legal, no se pierde "el respeto a la autoridad", algo que ha puesto en cuestión el PNV. "El respeto a la autoridad está garantizado por otras leyes", ha manifestado, para precisar que lo que se pretende con la nueva norma es que "no haya abusos".

Compartir nota: Guardar