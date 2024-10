Mazón "vigilará" que el Gobierno "cumpla" los acuerdos alcanzados con Sánchez y celebra "haber percibido algún avance"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que estará "vigilante" para que el Gobierno cumpla los "acuerdos" alcanzados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha celebrado "haber percibido algún avance", aunque ha precisado que "hay muchos más pendientes". Así se ha expresado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por un balance de su reunión del viernes con Pedro Sánchez, tras la que Mazón destacó los acuerdos alcanzados sobre el estudio del traslado de la Dama de Elche en una comisión técnica, la posibilidad de desjudicializar las aportaciones hídricas al lago de l'Albufera de València y de habilitar ayudas estatales extraordinarias para Ford Almussafes. En este sentido, Mazón ha sostenido que va a "vigilar" que el Gobierno cumpla los acuerdos que "se han adoptado". "Desgraciadamente, no sería la primera vez que el Gobierno se compromete a algo y no lo cumple. Por tanto, si siempre he estado vigilante por los intereses de la Comunitat Valenciana, esta vez doblemente", ha subrayado. "Me alegro de haber percibido algún avance", ha destacado, al tiempo que ha precisado que "hay muchos más pendientes" y considera que "aún es escaso el balance".

