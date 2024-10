La Audiencia de Madrid decidirá este lunes sobre el futuro del 'caso Begoña Gómez'

La defensa pide el archivo del procedimiento, mientras la Fiscalía reclama que se delimite la investigación MADRID 6 (EUROPA PRESS) La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para mañana lunes la deliberación y fallo sobre los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía en el caso donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su decisión determinará el futuro de la causa. La Sección 23 de la Audiencia Provincial se reunirá tras haber recibido del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, el "testimonio completo" del procedimiento, por lo que ya está en condiciones de responder a dichas impugnaciones. Estaba previsto que lo hiciera el pasado 30 de septiembre, pero ese mismo día los magistrados se dieron cuenta de que les faltaba, precisamente, el recurso de apelación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que suspendieron la deliberación. Aunque se esperaba que las discusiones no volvieran a retomarse hasta dentro de "3 o 4 semanas", según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, finalmente la deliberación tendrá lugar este lunes. Cabe recordar que la defensa de Gómez, ejercida por el ex ministro socialista Antonio Camacho, solicita archivar el caso, mientras que la Fiscalía reclama a la Audiencia de Madrid que acote el objeto de la investigación. Para Camacho, Peinado lleva a cabo una "investigación universal". Se basa en el auto donde el juez señaló que indagaba en todo lo que Gómez había hecho desde que su marido era presidente del Gobierno, con el único coto de que esos hechos vinieran recogidos en la denuncia inicial de Manos Limpias y los que son competencia exclusiva de la Fiscalía Europea. La Fiscalía entiende igualmente que Peinado dirige una "causa general", si bien en su caso insta a la Audiencia de Madrid a que delimite los hechos que el instructor puede investigar. TRES ESCENARIOS Así las cosas, los magistrados podrían optar por descartar ambos recursos, manteniendo la investigación tal y como está ahora; delimitar las pesquisas, aceptando con ello las alegaciones del Ministerio Público; o cerrar el caso, conforme reclama la principal investigada. Las fuentes consultadas por Europa Press precisan que serán tres los magistrados que aborden el asunto, toda vez que la ex ministra de Justicia Pilar Llop --ahora destinada en dicha sección-- se ha apartado de la deliberación. El magistrado Enrique Berges de Ramón está a cargo de la ponencia que se estudiará. Cabe recordar que, al margen de lo que resuelva la Audiencia Provincial sobre los hechos por los que Peinado investiga en estos momentos a Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, el juez tiene sobre la mesa una nueva querella donde se acusa a la mujer de Sánchez de adueñarse de un 'software' desarrollado por la UCM.

