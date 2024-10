Felipe VI carga contra quienes optan por la guerra "acabando con vidas mientras redibujan fronteras"

Felipe VI ha criticado este domingo en Jordania a quienes eligen la guerra por encima de la paz y ha considerado "inaceptable" que "acaben con vidas mientras redibujan fronteras". "He aterrizado con el corazón encogido en este contexto tan difícil para Jordania y para todo Oriente Próximo, donde una vez más quienes deciden la guerra en lugar de la paz cambian el destino de millones de civiles inocentes, acabando con vidas al tiempo que redibujan fronteras y desplazan poblaciones. Es inaceptable", ha afirmado durante el encuentro bilateral que ha mantenido con el Rey Abdalá II y delegaciones de ambos países, con motivo de su viaje oficial al Reino Hachemita de Jordania. Felipe VI ha destacado el papel "crucial" que desempeña Jordania en el fomento de la estabilidad regional y ha incidido en que España y Jordania están unidas por un anhelo compartido de paz y visión común de prosperidad para la región, que pasa por que se materialice "la única salida posible al ciclo interminable de violencia", que "dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y con estabilidad". Además ha destacado las palabras que el Rey Abdalá II pronunció a finales de septiembre en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: "Ambos pueblos merecen vivir sus vidas con dignidad, libres de violencia y miedo". Durante su intervención, el rey ha indicado que España va a seguir al lado de Jordania, que la Unión Europea también comparte su visión y que Jordania es visto como un socio estratégico. Además, ha apostar por seguir con la "ya sólida cooperación" y ha recordado la cita internación llevada a cabo en Córdoba hace un año, presidida por el Rey Abdalá II de Jordania. Se trata de la iniciativa del Proceso de Áqaba, lanzada por el Rey Abdalá II en 2015 desde esa ciudad costera de Jordania, que persiguen reforzar la cooperación militar y de seguridad, la coordinación y el intercambio de experiencia entre socios regionales e internacionales para combatir el terrorismo. A primera hora de la mañana el Rey ha visitado esta mañana el campo de refugiados de Baqa'a, donde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) colabora con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el desarrollo de los servicios de educación y salud. HERMANAMIENTO ENTRE LA ALHAMBRA Y PETRA Después del encuentro bilateral ha tenido lugar un acto de hermanamiento entre La Alhambra y Petra en el Palacio Al Husseiniya, donde se ha proyectado un video y han actuado la artista española de flamenco Laura Vital y Diana Karazon, cantante y actriz jordana, ganadora de la primera temporada del popular programa árabe 'SuperStar' en 2003. El pasado 12 de septiembre el Patronato de la Alhambra y Generalife y "el chief commissioner board of Petra Development and Tourism Region Authority" firmaron un protocolo para desarrollar la colaboración y cooperación entre ambas instituciones. Este acuerdo pretende preservar el patrimonio histórico, promover iniciativas culturales para mejorar el conocimiento de La Alhambra y el Generalife, y de Petra, o promover visitas institucionales para eventos de Patrimonio Mundial, entre otros. Petra fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985 y es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Tanto La Alhambra y Generalife como la ciudad de Petra albergan conjuntos histórico-monumentales únicos, y ambos son ejemplos del uso en la arquitectura tradicional de las herramientas y recursos locales, preservando e integrando el entorno natural con especial referencia a la gestión del agua. Un almuerzo ofrecido por el Rey de Jordania en honor de Felipe VI ha puesto fin al viaje oficial al Reino Hachemita de Jordania, el primero que realiza el Rey a Jordania, quien ha viajado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El Rey ha sido despedido por el Príncipe Faisal bin Al Hussein de Jordania en el Aeropuerto Internacional Queen Alia en Amán.

