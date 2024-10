Bravo subraya que el Plan de Vivienda del PP "atiende las necesidades básicas y protege de la ocupación ilegal"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha destacado este sábado en Sevilla que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado medidas en materia de vivienda, exigiendo que se reconozca la emergencia que se está produciendo actualmente y las necesidades que los ciudadanos piden para atender este "pilar del Estado de bienestar". El vicesecretario de Economía apunta que el Plan de Vivienda del PP "recoge y atiende las necesidades básicas, preocupándose por aquellos que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda, protegiendo de la ocupación ilegal a los propietarios y estableciendo medidas que favorezcan la construcción de más viviendas". Bravo asegura que "el gran problema" de este país, en este momento, es la oferta y, por eso, "hay que tener más viviendas en alquiler social, más viviendas que se puedan comprar y mejores condiciones", ha agregado antes de anunciar que, en las próximas semanas, el PP presentará "un plan completo" negociado y hablado con los sectores que recoja todas estas cuestiones. Juan Bravo denuncia que las propuestas del Gobierno "únicamente son: intervencionismo y control de precios, obteniendo resultados como el incremento de los precios, menos viviendas disponibles para poder ser alquiladas y perjuicio para el conjunto de los españoles", por lo que reprocha que el Ejecutivo "amenace a las comunidades autónomas del PP diciendo que no les dará recursos si no aplican la ley" prevista por Sánchez, que "no es buena para el mercado de alquiler". El vicesecretario de Economía afirma que los presidentes y las comunidades autónomas del PP "marcan la misma línea, a diferencia de los dirigentes socialistas", poniendo encima de la mesa la necesidad de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para hablar del sistema de financiación y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o la importancia de que haya un fondo transitorio. Bravo sostiene que los españoles "no quieren" un cupo separatista: "Queremos que lo que es de todos se negocie entre todos, y que hablemos de la financiación autonómica". Bravo califica de "sorprendente" que el Gobierno "socialcomunista" hable con Bildu sobre la ley de seguridad ciudadana y no encuentre motivos para hablar con los presidentes autonómicos sobre la financiación autonómica para la sanidad, la educación y las políticas sociales. Además, lamenta que, esta semana, el Gobierno de Sánchez haya negociado con Bildu la liberación del asesino de Luis Portero y la ley de seguridad ciudadana, que desprotege a las FCSE, "sólo para conseguir apoyos para la ley de censura de medios". "Necesitamos un presidente del Gobierno que gobierne y lidere, que no ataque a los jueces y que no se dedique a levantar muros entre españoles", añade Bravo, quien por último reivindica la alternativa del PP frente al Gobierno de Sánchez, con "propuestas como un plan económico, un plan de regeneración institucional que ha permitido llegar a un acuerdo en el CGPJ, un plan energético, la Ley ELA, la Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, el acuerdo de las comunidades del PP para que haya una EBAU única o el Plan de Vivienda ya anunciado".

Compartir nota: Guardar