Aznar critica el "encanallamiento moral" del Gobierno por pactar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado este sábado el "encanallamiento moral" del PSOE y el Gobierno de coalición por pactar con Bildu reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza. "Los representantes del antiguo terrorismo de ETA son los que van a decidir sobre la seguridad ciudadana en España. Eso no se llama en términos políticos solamente cometer un error, eso se llama encanallamiento moral", ha avisado Aznar en la inauguración de la II Academia de la Juventud Madrileña de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid. En este contexto, el expresidente del Ejecutivo ha aclarado que "aquí no se está discutiendo si la Policía puede utilizar unas pelotas de goma o no", lo que se está hablando desde un principio es que no se puede pactar "la seguridad ciudadana con una banda de asesinos". "Es que no se puede pactar eso, ni la seguridad de Ceuta con Bildu, sin caer en el encanallamiento moral", ha indicado. También se ha referido a los pactos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras considerar que "los errores políticos pueden tener distinta dimensión". "¿Pactar presupuestos por presos terroristas? ¿Hasta dónde vamos a llegar?", se ha preguntado. "Lo que está pasando aquí es que un Gobierno y un antiguo partido de Gobierno, el Partido Socialista, ha pactado con aquellos que quieren destruir el país", ha avisado Aznar. En concreto, Bildu ha pactado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera. APOYO A ISRAEL Respecto al conflicto en Oriente Próximo, Aznar ha vaticinado que "si Israel pierde lo que está haciendo, la próxima batalla serán las costas del sur de Europa". "Que nadie se engañe, pues no se está discutiendo de otra cosa", ha afirmado. "El apoyo a Israel tiene que ser muy claro porque está defendiendo los valores democráticos de la sociedad occidental y del mundo occidental. Israel no solamente está defendiendo su derecho a existir, está defendiendo los derechos de todos nosotros", ha destacado.

