Sánchez y Page se reúnen hoy en plena escalada de críticas por el cupo catalán y los pactos con Puigdemont y Bildu

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, continuará este viernes con su ronda de encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos en el Palacio de La Moncloa y recibirá a lo largo del día a los 'populares' Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), así como al socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), que ha elevado últimamente sus críticas al Gobierno central por el concierto económico en Cataluña, el pacto con EH Bildu para reformar la Ley Mordaza o los pactos con el expresidente catalán Carles Puigdemont para la amnistía, entre otras cosas. De esta manera, Sánchez y Page se volverán a ver las caras en un encuentro bilateral después de que el presidente de Castilla-La Mancha alzara la voz internamente en el Comité Federal del PSOE y públicamente en varias declaraciones contra el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña. El 'barón' socialista ha sido el más crítico con este concierto económico para Cataluña, alertando de que afecta al resto de territorios, pero también se ha alzado contra la Ley de Amnistía que pactó el Gobierno con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha se unió a los Ejecutivos regionales del PP y llegó a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante esta Ley de Amnistía, algo que está siendo analizado por el Tribunal Constitucional para ver la legitimación de las comunidades. AHORA CON LA LEY MORDAZA El presidente de Castilla-La Mancha ha ido elevando sus críticas este jueves contra el Gobierno central, justo antes del encuentro que mantendrá con Sánchez, y en esta ocasión se ha dirigido al acuerdo alcanzado con EH Bildu para reformar la Ley Mordaza. "Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas ya sería suficiente", ha declarado el presidente castellanomanchego a preguntas de los periodistas sobre este acuerdo. Pero también ha cargado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reclamando a Sánchez que no ceda a más chantaje porque no va a hacer caer al Gobierno hasta que no tenga "vía libre a su amnistía". Page ha lamentado que Puigdemont volviese ayer a "amenazar" al Gobierno. "Sigue insistiendo en que sus siete votos son decisivos". "Es normal que se pase todos los días recordando que tiene el mando a distancia, claro". PRIMERO LÓPEZ MIRAS El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, será el que abra la ronda de reuniones bilaterales con Sánchez de este viernes, cuando acudirá a las 10:00 horas al Palacio de La Moncloa. Según ha adelantado, López Miras acudirá a esta reunión "con la máxima voluntad de diálogo, con la solidaridad e igualdad entre españoles como principios irrenunciables y con la absoluta firmeza que requiere la defensa de las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia". "Llevamos seis años sin poder hablar de manera directa con el presidente del Gobierno de España y hay necesidades inaplazables que no pueden esperar mas para tener solución", ha subrayado Ortuño, quien ha destacado entre ellas "el agua que necesitamos y a la que tenemos derecho" y una financiación "justa" que "nos permita garantizar los servicios públicos". También ha citado entre los asuntos que López Miras quiere abordar con Sánchez el impulso de las infraestructuras "imprescindibles para poder desarrollarnos y seguir creando empleo y oportunidades" y las "medidas pendientes" para la protección y recuperación del Mar Menor. LUEGO MAZÓN A partir de las 12:30 horas será el turno del 'popular' valenciano Carlos Mazón, que ha pedido ya a Sánchez que "reaccione" y avance con la solución a los problemas de la Comunidad Valenciana en la reunión de mañana en Moncloa. Antes de la reunión con el presidente del Gobierno, Mazón ha afirmado que va con tono "propositivo" y "práctico" a la cita en Madrid, aunque ha demandado que el Gobierno central dé pasos para solucionar los problemas de la Comunidad Valenciana. "Queremos poner sobre la mesa algún avance. Estamos cansados de no avanzar durante demasiado tiempo con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado en declaraciones desde Bruselas en las que ha señalado que la región se "impacienta" ante la "falta de atención" del Ejecutivo. Así las cosas, Mazón ha lamentado que Sánchez lleva "mucho tiempo sin reaccionar ni atender" los problemas de la Comunitat Valenciana, región que se encuentra "a la cola" en la financiación pública. LAS TRES CCAA INFRAFINANCIADAS Precisamente, Sánchez ha citado este viernes en La Moncloa a los tres presidentes de las comunidades autónomas más infrafinanciadas junto con Andalucía, en pleno debate por la reforma del modelo de financiación autonómica tras el concierto económico para Cataluña. Este jueves, un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha vuelto a ratificar la infrafinanciación que llevan sufriendo desde hace varios años tanto la Comunidad Valenciana, como Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, cuatro regiones que están reclamando un fondo de nivelación mientras se reforma el modelo. Del mismo modo, estas tres comunidades también tienen reivindicaciones comunes y otras dispares, como es el caso del Trasvase Tajo-Segura. Por su parte, sí que comparten asuntos como algunas infraestructuras como puede ser el Corredor Mediterráneo. UNA NUEVA RONDA Estas reuniones se enmarcan en la ronda que suele hacer el jefe del Ejecutivo tras las elecciones autonómicas, aunque en esta ocasión Sánchez ha aguardado a que se celebraran comicios en todas las comunidades para recibir a todos de manera individual. El anterior viernes desfilaron por La Moncloa la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, su homólogo riojano, Gonzalo Capellán y el socialista asturiano Adrián Barbón. Antes ya se habían reunido con Sánchez el lehendakari vasco, Imanol Pradales, y los presidentes de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno, respectivamente.

Compartir nota: Guardar