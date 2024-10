Rueda, Prohens y Clavijo coinciden en fijar la financiación y la vivienda como retos a los que se enfrentan

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han coincidido este viernes en fijar la financiación y la vivienda como retos principales a los que se enfrentan como líderes autonómicos. En una mesa moderada por el director del periódico El Mundo, Joaquín Manso, en el marco del Foro La Toja - Vínculo Atlántico, que se celebra desde este jueves en la isla de A Toxa, en el municipio pontevedrés de O Grove, el titular del Gobierno gallego ha sido el primero en "abrir fuego" y hablar de la financiación autonómica. Así, Alfonso Rueda ha defendido que el "principal reto" al que se enfrenta es "intentar evitar pactos singulares" que, en su opinión, "lo primero que hacen es detraer lo que es de todos". En esta línea, ha recordado que la Xunta ha hecho un cálculo de lo que supondría "un pacto singular" con Cataluña en materia de financiación y ha mencionado también un estudio presentado este jueves por el Foro Económico de Galicia que señala que "si las tres comunidades aportantes netas quisieran hacer lo mismo, a Galicia le supondría dejar de percibir algo mas de 2.000 millones de euros al año". Del mismo modo se ha expresado Marga Prohens, que ha compartido con Rueda en que no se puede "pactar un sistema de financiación en oscuros despachos", sino que debe hacerse "en una conferencia de presidentes". Además, ha apuntado que si una de las tres comunidades aportadoras se sale del sistema (Baleares, Madrid o Cataluña), "solo queda, o que las aportadoras aporten mucho más", o que "las comunidades que reciban del sistema reciban mucho menos", así como que "el Gobierno decida subir los impuestos para sufragar la independencia fiscal de Cataluña". "Ninguna de estas tres opciones es de recibo", ha zanjado. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha lamentado que "nadie sabe qué ha pactado" Pedro Sánchez, aunque "lo que sí es evidente", ha añadido, "es que al final uno va a salir mejor y el resto vamos a estar peor". "Si alguien tiene más, el resto tenemos menos, y eso puede generar no solo desafecto, sino que puede generar recelos entre territorios que no conviene", ha resumido. VIVIENDA Y TURISMO Por otra parte, otro de los temas que ha sacado a debatir el presidente gallego ha sido el de la vivienda, reconociendo que la posibilidad de empezar una nueva vida es "cada vez más complicado". Ahí, ha dicho, "están las políticas públicas" y la "necesidad de colaboración" con el Gobierno central. En este sentido, ha apuntado que es "imprescindible" apartar "demagogias" y ha mencionado la medida de zonas tensionadas. "En Galicia hay 313 ayuntamientos y no hay ninguno que nos lo haya pedido; por algo será", ha expuesto, antes de señalar que las viviendas turísticas no son "el problema". "Creo que es un error decir que el problema lo tiene el turismo, o la culpa; no digo que no esté influyendo, pero si se retiran viviendas del parque de alquiler es porque los propietarios no confían en la seguridad jurídica para alquilar del modo tradicional y como solución B se están yendo a las VUT", ha manifestado. Sobre este asunto, que la presidenta balear ha fijado como el número 1, ya que, tal y como ha expuesto Prohens, en las islas "el tema es mucho más grave" al tener un territorio "limitado" y con una presión demográfica "que se incrementa". Por ello, ha defendido que para bajar el precio de la vivienda "hay que poner vivienda a disposición del mercado" y "aprovechar lo que ya está construido", recordando que el Govern balear ha aprobado un decreto de emergencia habitacional con medidas para tratar de solventar esta problemática. En este contexto, Prohens ha explicado que "el segundo gran reto" es "la gestión del éxito turístico". "Somos un territorio con poco más de 1,2 millones de habitantes y vamos a recibir a 20 millones de turistas a final de año", ha argumentado. Para la presidenta balear se deben tomar "medidas valientes", pero "no hay que precipitarse" porque, ha añadido, se juegan "el 80%" de su economía. Ahora, ha insistido, se encuentran en la fase de diagnóstico para pensar las propuestas y ha señalado que una de las medidas a tomar será la subida del impuesto de turismo sostenible en los meses de verano para, de este modo, tratar de "controlar mejor los flujos turísticos". A este "reto" se ha sumado también su homólogo canario, que ha asegurado que en las islas Canarias también trabajan para abordar "de manera científica" esta situación, para "tomar una serie de medidas". INMIGRACIÓN Con todo, Fernando Clavijo ha centrado buena parte de su intervención en la inmigración, "un fenómeno estructural que va a ir a más". En este sentido, el presidente canario ha reivindicado que no se trata de "un problema territorial ni político, sino que es un drama humanitario". También ha hecho referencia a que se trabaje en la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para "activar un mecanismo de distribución solidario". Esto, ha reconocido, "conlleva compromisos económicos" y ha pedido al Estado, "que tiene las competencias de migración y de fronteras", que "no mire para otro lado", especialmente, ante la llegada de niños no acompañados. Tras esta intervención, Marga Prohens ha explicado que a Baleares han llegado "más de 3.000 personas" en lo que va de año y ha afirmado que "en el cambio de la política internacional de España respecto a Argelia" la comunidad que dirige ha sido "perjudicada". Así, ha dicho no entender "por qué no se está activando el Frontex" y ha pedido "más inversión en radares para detectar estas embarcaciones" y recursos materiales, también de espacios que "el Gobierno tiene en las comunidades". "Que no hagan demagogia con el tema de la inmigración. Esto no va de solidaridad, va de capacidad. Una comunidad como la mía hemos tenido que decir que ya no tenemos capacidad para atender en condiciones de dignidad a los menores no acompañados de otras regiones de España porque no tenemos capacidad para atender a aquellos menores no acompañados que llegan directamente a nuestros puertos", ha concluido.

