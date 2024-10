La presidenta del Congreso condena las cartas anónimas amenazantes enviadas a diputadas y senadoras del PP

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha condenado las cartas anónimas amenazantes recibidas por parlamentarias del Partido Popular en los últimos días. Armengol ha mostrado su apoyo a las diputadas y senadoras 'populares' y ha afirmado que los mensajes anónimos están llenos de "machismo y odio". En un mensaje publicado en la red social 'X' que ha recogido Europa Press, la presidenta de la Cámara Baja ha sentenciado que en una sociedad democrática "la divergencia de ideas políticas no puede llevar ni a la violencia, ni al odio, ni a la misoginia". Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP, ha sido la primera en publicar este jueves en su cuenta de X una foto de la carta que ha recibido en su despacho de la Cámara Baja, fechada a día 22 de septiembre desde Waterloo y en la que se censura, entre otras cosas, sus intervenciones en el Congreso dirigidas a Marlaska. En su mensaje en redes sociales, la diputada ha tachado de "cobarde de mierda" al autor de la carta por no atreverse a poner su nombre y ha querido dejar claro que no se va a amedrentar por esa "nauseabunda misiva": "No me vais a callar", remarca. A raíz de esto, Vázquez ha sido preguntada por este asunto en una rueda de prensa desde el Congreso y ha asegurado que no ha sido la única diputada del PP que ha recibido este tipo de cartas, pero ha dejado claro que "no tienen miedo" a cartas anónimas. En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación denunciará las cartas con "amenazas e insultos" que han recibido diputadas y senadoras de su formación, si bien ha dicho que "no les hace falta porque a las mujeres del PP nadie las va a callar". "Es grave y repugnante el contenido y, por supuesto, se promoverá la correspondiente denuncia", ha asegurado Feijóo en un mensaje en redes sociales.

