La presidenta de la FEMP dice que volverá a buscar consenso para una declaración en contra del "concierto catalán"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha manifestado que, de cara a la próxima Junta de Gobierno que se celebrará este mes de octubre, va a volver a intentar buscar el consenso en el seno de la Comisión de Hacienda para realizar una declaración institucional "en contra de una financiación privilegiada para Cataluña, en contra de lo que evidentemente, porque así lo han calificado los propios socialistas, es un concierto catalán". En un acto celebrado en Jerez, García-Pelayo ha recordado en la última Junta de Gobierno trasladó al resto de fuerzas políticas, "todas democráticas", una declaración institucional en la que se pedía que se posicionaran "en contra de una financiación privilegiada para Cataluña" y "no solamente el PSOE sino el resto de fuerzas políticas dijeron no a esa declaración institucional". "Como presidenta de la FEMP no me rindo, tengo muy claro que mi obligación como presidenta de la Federación es buscar el consenso, tender la mano, intentar que la voz de todos los ayuntamientos españoles sea única, la misma e igual", y por eso ha anunciado que va a volver a buscar el consenso en el seno de la Comisión de Hacienda que se celebra este mes de octubre. En este sentido, ha añadido que "en caso de que no haya consenso, igual que no me callo como alcaldesa de Jerez tampoco me voy a callar como presidenta de la FEMP". "Mi obligación como alcaldesa de Jerez es estar en el lado correcto, que es estar en el lado de la democracia y en contra de los privilegios territoriales, pero resulta que esa es mi misma obligación como presidenta de la Federación", ha afirmado. "Tengo que ser justa como presidenta de la Federación, tengo que defender la democracia porque esa es la Constitución que nos hemos dado todos los españoles, y tengo la obligación como presidenta de la FEMP de defender que todos los territorios y todos los vecinos y vecinas de España tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades", ha argumentado. Así, ha señalado que "en caso de que me vuelva a encontrar el muro del no, el muro que levantan los propios alcaldes, si lo levantan los propios alcaldes socialistas e independentistas contra esa democracia, promoveremos la presentación a través del Grupo Popular de una moción en la que claramente nos posicionemos en contra de sus privilegios territoriales y en defensa de la democracia". "Seguro que me critican, seguro que mañana piden mi dimisión como presidenta de la FEMP, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila, hago lo que debo de hacer, aquello para lo que los ciudadanos nos dieron su confianza, defender la democracia, defender la Constitución y oponernos a todo aquello que signifique desigualdad territorial en España", ha concluido.

