El PP denunciará el lunes el envío de "cartas amenazantes" a parlamentarias del partido

Diputadas, senadoras y eurodiputadas del Partido Popular denunciarán este lunes en la comisaría del Congreso de los Diputados "cartas amenazantes" y "machistas" recibidas a lo largo de esta semana. Han sido recibidas por la eurodiputada Alma Ezcurra, las senadoras Eva Ortiz y Alicia García, la diputada Ana Vázquez y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez. Así lo ha anunciado la propia Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, quien ha lamentado haber "recibido una vergonzosa carta amenazante". "Y con unos calificativos que me ahorro repetirles porque son bastante desagradables", ha apostillado. Núñez ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, al conjunto del partido, a representantes de otras formaciones y a la ciudadanía "el apoyo manifestado a las dirigentes del Partido Popular ante estas cartas que son difíciles de reproducir por el contenido tan vergonzoso, machista y amenazante que contienen las mismas". Según ha explicado, estas misivas "se solían recibir después de hacer una intervención tanto en el Congreso como en el Senado o en el caso de Alma -Ezcurra- en el Parlamento Europeo". "De momento parece que no hay ninguna nueva carta, afortunadamente, y esperemos que ninguna diputada, ya no sólo del Partido Popular, ninguna diputada, tenga que recibir una carta así porque desde luego que no es agradable", ha deseado.

