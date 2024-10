Comienza la reunión de Sánchez y López Miras en el Palacio de la Moncloa

La reunión programada este viernes entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en el Palacio de la Moncloa ya ha dado comienzo. Cabe recordar que esta reunión, que estaba prevista a partir de las 10.00 horas, se produce en el marco de la ronda de contactos bilaterales que Sánchez mantiene desde el pasado 20 de septiembre con los presidentes de todas las autonomías --una vez que ha finalizado el ciclo de procesos electorales--. Los encuentros, que cuentan con debate de fondo de la financiación autonómica, tienen la intención de reforzar la colaboración entre el Estado y los Gobiernos autonómicos. UN ENCUENTRO "MUY NECESARIO" En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras defendió este jueves que su "obligación" como "representante ordinario del Estado en la Región" es "estar" en el encuentro al que ha sido convocado con Sánchez. "Más allá de esto", ha considerado que "será una pérdida de tiempo si invertimos una hora en hablar con el presidente del Gobierno, pero el presidente del Gobierno desoye cualquier cuestión que le transmitamos y luego no hace nada". López Miras contestó de esta forma al ser preguntado por el formato escogido para estos encuentros, con una ronda de reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos. En este sentido, López Miras explicó que él es el "representante ordinario del Estado en la Región de Murcia, como el resto de presidentes autonómicos". "Si me cita el presidente del Gobierno central, mi obligación, por supuesto, y mi responsabilidad es estar", zanjó. A su parecer, es "muy necesario" que haya un encuentro entre el presidente del Gobierno central y los presidentes autonómicos. De hecho, en su opinión, "lo que no era normal es que desde que Sánchez tomó posesión y desde que se inició la legislatura, no hubiera hecho esto". "Lo normal, en toda la democracia, es que cuando un presidente del Gobierno de España toma posesión, recibe a los presidentes de las comunidades autónomas porque estamos en un Estado autonómico, al menos, para saber cuáles son las necesidades de esa comunidad autónoma, cómo ve la situación y para intercambiar opiniones", según López Miras. "ABIERTO A COMPROMISOS BUENOS PARA LA REGIÓN" Al ser preguntado por la reunión de este viernes con Sánchez, que coincide con su 41 cumpleaños, López Miras afirmó que él está "abierto a regalos", en referencia a "compromisos buenos para la Región de Murcia". En este sentido, López Miras recordó que él lleva seis años pidiéndole encuentros a Sánchez por carta, con más de 20 misivas. Por tanto, reconoció que no va a "perder esta ocasión" e iba a acudir al encuentro "con una voluntad constructiva para escuchar al presidente del Gobierno central y también para hacerle propuestas". "No le voy a decir nada que él no sepa", según el presidente del Gobierno murciano, quien afirmó que va a poner encima de la mesa a Sánchez lo mismo que le ha dicho durante estos seis años en las 20 cartas que le envió. A su juicio, por ejemplo, "es necesario que haya un pacto que nos lleve a un Plan Nacional sobre el Agua para garantizar el agua entre todos los españoles" y el acceso a los recursos hídricos "en las mismas condiciones". López Miras reconoció que este tema del agua "ya se ha olvidado" pero ha recordado que, "hace unos meses, todos los medios de comunicación estaban hablando de restricciones en Cataluña y Andalucía por la sequía". Asimismo, el presidente del Ejecutivo murciano adelantó que su intención es hablar con Sánchez de infraestructuras porque "hay una deuda histórica del Estado con la Región de Murcia de infraestructuras". "Y, por supuesto, también vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de financiación", según López Miras, que recordó que, desde 2009, la Región de Murcia "es la comunidad peor financiada de toda España" y los murcianos "son los españoles que menos reciben para sanidad, para educación, para sus políticas sociales, sus coberturas sociales". A su parecer, "ha llegado el momento de terminar con esto". PSOE LE PIDE "QUE DEJE A UN LADO SUS INTERESES PARTIDISTAS" Al hilo de este encuentro, el secretario general del PSOE de la Región de Murcia, José Vélez, recordó López Miras que "no va a Moncloa como presidente del PP, sino como presidente de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región", por lo que le pidió "que deje a un lado sus intereses partidistas y los intereses de Alberto Núñez Feijóo, y trabaje con lealtad institucional para mejorar la vida de toda la ciudadanía". Vélez aseguró que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se está reuniendo con todos los presidentes autonómicos para "escuchar sus necesidades y poner propuestas en común". "Ante esta actitud de escucha y diálogo, espero que López Miras tenga una actitud constructiva y voluntad de acuerdo", señaló. "Esa misma voluntad de acuerdo es la que debería tener López Miras también en la Región de Murcia", según Vélez, quien recordó que el año pasado le pidió una reunión para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos regionales y, este año, otra para abordar la financiación autonómica. "En ninguno de los dos casos ha respondido", criticó. Finalmente, destacó que López Miras ha dicho que un gobierno que "en una legislatura no es capaz de aprobar y presentar un solo presupuesto, no tiene apoyos para seguir gobernando". "Y yo le digo que un gobierno que incumple cada año sus propios presupuestos, como es el de López Miras, no tiene legitimidad para seguir gobernando", concluyó.

