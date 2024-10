Azcón exige a Sánchez "un compromiso presupuestario" y "respuestas" a las propuestas consensuadas en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado a La Moncloa un documento de 108 páginas con las 44 reivindicaciones de la Comunidad Autónomas consensuadas con los partidos representados en las Cortes de Aragón, de cara a la reunión que mantendrá el 11 de octubre con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Madrid. "Queremos respuestas, no un 'vamos a estudiarlo", ha advertido Azcón en rueda de prensa, exigiendo "un compromiso presupuestario". El jefe del Ejecutivo autonómico ha desgranado los asuntos contenidos en el documento, mencionando la financiación autonómica, la política hidráulica, las infraestructuras, la energía y el desarrollo sostenible, el sector primario, la lucha contra la despoblación y los servicios públicos. El documento "recoge todos los asuntos urgentes para nuestra comunidad autónoma y una buena parte de ellos han sido debatidos, incluso consensuados con el resto de fuerzas políticas", ha explicado Azcón, quien ha recordado que se ha reunido en el Edificio Pignatelli con los portavoces de todos los partidos de las Cortes, "con una coincidencia que estará en torno al 90 por cien sobre los temas que se van a tratar". Ha realzado que "no hay ninguna otra comunidad que haya decidido mandar un documento con las reivindicaciones con tiempo suficiente para que La Moncloa pueda estudiarlo", añadiendo: "Nos merecemos que nos den respuestas, no quiero ir a contarle los problemas de Aragón porque entiendo que debe conocerlos y, por si acaso, el documento los explica de forma detenida", de modo que Pedro Sánchez "tiene tiempo suficiente" y debe informarle "por lo menos de lo que opina de las justas reivindicaciones de la comunidad aragonesa", advirtiendo de que no le sirve "lo que hasta ahora está haciendo el presidente, una foto, sino dialogar" para que la reunión sea "fructífera". "Vamos a urgir al presidente a incrementar la dotación --de la financiación autonómica-- a través del nuevo sistema que tenga en cuenta las necesidades de Aragón y el consenso político", también que la negociación sea "multilateral y transparente", con acuerdos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, recalcando que el Gobierno de Aragón rechaza "la financiación privilegiada que ha pactado con Cataluña y la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros". Jorge Azcón quiere que el Gobierno de España recupere el grupo de trabajo que estudiaba las necesidades de inversión del Estado en Aragón con los criterios recogidos en el Estatuto de Autonomía. Entre las infraestructuras, ha mencionado el paso fronterizo de Somport, la reducción de los plazos de las autovías A-21, A-23 y A-68, "que tienen retrasos insoportables", la variante Sur de Huesca, la A-25 y la A-40, el paso ferroviario internacional de Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la Travesía Central del Pirineo y la recuperación de las frecuencias del AVE Huesca-Zaragoza-Madrid, así como el impulso de las Cercanías entre Huesca y Zaragoza. AGUA Y ENERGÍA El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que "hablar de agua es hablar de Aragón, que no se entiende sin la gestión del agua" y ha destacado algunas obras como Almudévar, Mularroya, Biscarrués, las balsas del Matarraña y la elevación de aguas del Ebro a Andorra (Teruel). En materia de energía, Azcón solicitará la mejora de la red de transporte eléctrico, lo que requiere que Red Eléctrica aumente sus inversiones. También exigirá la resolución del Perte III del sector de la automoción y que la gigafactoría de Stellantis "se convierta en realidad", manifestando: "Ha llegado la hora de que el presidente explique por qué una inversión tan importante no ve la luz". Otras propuestas son la confinanciación al 50 por ciento del Plan Pirineos y reiterar el rechazo de la comunidad autónoma a la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses "por su impacto negativo". SECTOR PRIMARIO El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón ha expresado su preocupación por los aranceles de China a los productos del sector porcino y por la sequía, emplazando al ministro Luis Planas a conceder ayudas directas a los afectados por la sequía. Otros asuntos del sector primario a debatir con Sánchez con la modernización de regadíos y la reforma del plan estratégico de la PAC Además, Azcón trasladará a Pedro Sánchez la necesidad de tomar "medidas inmediatas" contra la despoblación y le explicará el origen del FITE, puesto en marcha después de que el Gobierno de España creara el Fondo de Compensación Interterritorial, que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido duplicar. "Sería incomprensible que el Gobierno de España dejara el FITE congelado después de casi 20 años sin incremento", ha considerado Azcón, quien ha asegurado que "con todo lo que el Gobierno de España esté dispuesto a mejorar, el Gobierno de Aragón se comprometerá, como no puede ser de otra manera". El documento de reivindicaciones incluye la elevación hasta el 20 por ciento de las ayudas al funcionamiento empresarial de Teruel, recalcando Azcón que "la Seguridad Social depende del Gobierno de España y tienen que aceptar". También reclamará que se revierta la supresión de 151 paradas del mapa concesional nacional de transporte en autobús. SERVICIOS PÚBLICOS En cuanto a los servicios públicos, el presidente aragonés incidirá en la necesidad de aumentar el personal médico, cubrir todas las plazas MIR, crear más unidades formativas y agilizar la homologación de los títulos extranjeros de médico especialista, así como la financiación al 50% de la atención a la dependencia y de la educación infantil de cero a tres años. Las reivindicaciones continúan con la puesta a disposición de la comunidad autónoma de suelos del Estado; aumentar la deuda para construir más viviendas sociales; negociar un pacto de Estado para "tratar la grave crisis migratoria"; luchar contra el lindano; que la CHE lleve a cabo la restauración ecológica y paisajística del río Huerva del tramo interurbano entre Zaragoza y Cuarte de Huerva; que el Gobierno de España colabore en el plan director del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya; que la capital aragonesa sea la sede de la Agencia Nacional de Salud; que Huesca sea subsede del Mundial de Fútbol 2030 y crear un centro de alto rendimiento de deportes de alta montaña en el Pirineo. "En este caso concreto, lo importante no es cuándo, sino que el acuerdo se produzca", ha continuado Jorge Azcón, en alusión a la financiación autonómica, rechazando el cortoplacismo.

Compartir nota: Guardar