Page anuncia que Puertollano (Ciudad Real) acogerá la oficina de asesoramiento del hidrógeno renovable

Puertollano (Ciudad Real) será la sede de la oficina de asesoramiento del hidrógeno renovable, tal y como ha avanzado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de 'Acelera by Cummis', en la sede de la compañía en Guadalajara. En ese acto, García-Page ha señalado que dentro del camino de la electrificación emprendido en el país, el hidrógeno "es una garantía" porque "transporta muy bien toda la energía", pero para producir hidrógeno se necesita mucha energía y para que ese hidrógeno sea verde es necesario que la energía que lo produzca, "que es mucha", también sea verde. Una energía que "tenemos aquí" y que Castilla-La Mancha viene trabajando desde el Centro Nacional del Hidrógeno, ubicado también en Puertollano, donde ahora se instalará esta oficina de asesoramiento, en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Isfoc), que depende de la Consejería de Desarrollo Sostenible. "Queremos que aquí se residencie también la producción de hidrógeno y la industria relacionada con el hidrógeno, no que esté fuera", ha destacado el presidente autonómico, que ha rememorado cómo "aquí se empezaron a poner molinos eólicos antes de que hubiera leyes que lo regularan". "Aquí madrugamos", ha subrayado. A su juicio, esta Comunidad Autónoma apostó por el hidrógeno y está "en condiciones de pelear más que nadie y de conseguir más que nadie" en este ámbito "porque cuando nadie hablaba de las placas fotovoltaicas o de la energía eólica, cuando era una cosa rara, extraña, aquí ya se estaban poniendo". ENORME DESPENSA ENERGÉTICA Castilla-La Mancha, ha incidido, tiene "mucho suelo" y ningún problema, y esa realidad ha convertido a la región "en una enorme despensa energética" pero no "para la industria de fuera, ni tampoco para la industria que no esté aquí". "Estamos dispuestos a sustituir olivos y viñedo, poquitos, porque no nos hace falta, tenemos mucho territorio, por placa fotovoltaica. Y aquí vamos a tener todo lleno", ha concluido. García-Page ha señalado que "el gran cambio de pasar del petróleo y del carbón a lo renovable es imparable" y que la revolución energética "requiere una enorme energía" y España "tiene una oportunidad de ser potencia en renovables" y "ganar un 20 por ciento de competitividad como país simplemente porque la energía es nuestra, la tenemos aquí, no la tenemos que comprar", algo que supone "una oportunidad tremenda". De ahí que ha apuntado que, igual que en los años 80 y 90 la construcción de autovías y alta velocidad supuso un impulso para el país, es necesario que ahora se dé un salto en materia eléctrica. "Lo que no puede ser es que se esté haciendo más energía renovable de la que cabe en la red, y lo que no puede ser es que haya empresas que queriendo instalarse no tengan posibilidad de energía. Es imposible. Es absurdo". El responsable castellanomanchego ha apuntado que este "cuello de botella se tiene que arreglar, y se tiene que apostar decididamente, incluso creo que con cambios legislativos, para que se permita un volumen inmenso de nuevas inversiones en la electrificación", y así se lo planteará, como ya había adelantado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión de este viernes.

Compartir nota: Guardar